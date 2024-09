Monarchs-Party lässt Lyles schwärmen: "Das ist so groß!"

Gerade erst eine Woche im Training, sah es so aus, als wäre der 26-Jährige bereits seit Monaten dabei. Der Ausfall von Brock Domann (25, zwei Spiele Sperre ) fiel nicht auf. Was ist sein Geheimnis?

"Das ist so groß! 10.000 Leute hier im Stadion, das wird für immer einen Platz in meinem Herzen sicher haben", schwärmte Karé Lyles (26) nach dem 69:21-Erfolg.

Brock Domann (25, r.) unterstützte Marvin Schöne (22, l.) und Karé Lyles. © Lutz Hentschel

Vielleicht ist es aber auch einfach harte Arbeit. Denn der neue Spielmacher soll bereits um 8 auf dem Trainingsgelände anfangen zu arbeiten.

"Und geht nicht vor 17 oder 18 Uhr. Er hat jede Minute dafür gewidmet, sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Ich habe großen Respekt vor dem, was er da leistet", gibt sein Headcoach Greg Seamon (69) zu.

Lyles - so sagt er selbst - will damit einfach nur seine Dankbarkeit ausdrücken, jetzt ein Teil der Monarchs sein zu dürfen.

"Nach meiner Zeit in Prag habe ich versucht, mich fit zu halten. Jetzt habe ich die Ehre, Teil dieses großartigen Vereins zu sein, sowas findest du nicht mehr in Europa. Da will ich so viel wie möglich aufsaugen, will mich verbessern und meinen Teil zum Erfolg beitragen. Da gehört auch harte Arbeit dazu!"

Auch Ersatz-Quarterback Marvin Schöne (22) trug mit zwei Touchdown-Pässen zum Punktespektakel bei. Domann unterstützte beide von der Sideline.

In Schwäbisch Hall am Samstag fehlt der 25-Jährige noch gesperrt. Pünktlich zum Play-off-Viertelfinale am 21. September ist er wieder dabei. Zusammen können sie auf dem Weg zum German Bowl ein Faustpfand sein.