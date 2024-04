Erfolgsprodukt European League of Football: Das müsst Ihr für die neue Saison wissen!

Köln - American Football ist in Deutschland in aller Munde. Zahlreiche Fans verfolgen sonntagabends die National Football League (NFL). Zudem trägt die Liga mittlerweile auch ein Spiel hierzulande aus. Von dem Boom profitiert auch die European League of Football (EFL) die im Jahr 2020 gegründet wurde - und wird auch weiter wachsen.

CEO Zeljko Karaijca (53) und Commissioner Patrick Esume (50) sind für das Erfolgsprodukt European League of Football verantwortlich. © TAG24

Wie ELF-Geschäftsführer Zeljko Karaijca (53) jetzt auf einer Pressekonferenz während der Fitnessmesse "FIBO" in Köln bestätigt hat, wird die Saison 2024 mit 17 Mannschaften in neun Ländern und neun verschiedenen Stadien stattfinden. Als neues Team werden in der kommenden Spielzeit die Madrid Bravos an den Start gehen. "Für mich ist schön zu sehen, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb wachsen", so der Commissioner der European League of Football Patrick Esume (50).

Und damit noch nicht genug, die Macher der ELF wollen die Liga noch vergrößern. "Es gibt Gespräche, denn wir kommunizieren ja ganz klar, dass wir als Endziel 24 Teams haben", erklärte der RTL-Kommentator exklusiv gegenüber TAG24.

Erstmals in der vierjährigen Geschichte wird es auch einen Fantasy Football Manager der Liga geben, denn das sei "sehr, sehr wichtig", für die Fans.

Apropos Fans: Das Championship Game zwischen Rhein Fire und den Stuttgart Surge (55:34) in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg besuchten im vergangenen Jahr 31.500 Zuschauer, sodass das Stadion ausverkauft war.

In diesem Jahr wird das Finale jedoch nicht mehr in Duisburg ausgetragen, sondern in der VELTINS-Arena auf Schalke in Gelsenkirchen.