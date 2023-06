02.06.2023 18:00 Krönender Abschluss im Football: Hier findet der große German Bowl 2023 statt

Von Chris Pechmann

Essen - Zum Start der aktuellen Saison der Erima German Football League (GFL) steht endlich fest, wo das große diesjährige Finale der deutschen Bundesliga im American Football ausgetragen wird: Der "ERIMA GFL Bowl präsentiert von TAG24" findet am 14. Oktober 2023 im Stadion an der Hafenstraße in Essen statt! Schwäbisch Hall jubelte nach dem 44:27-Finalsieg gegen die Potsdam Royals im letzten Jahr. © Thomas Frey/dpa Wie der American Football Verband Deutschland (AFVD) verkündet, passen knapp 20.000 Zuschauer in die Arena, die erst 2012/2013 komplett neugebaut wurde. "Das Stadion ist perfekt für unser Endspiel geeignet. Die Rahmenbedingungen sind ideal, die Stadt Essen hat uns mit offenen Armen empfangen", sagte Markus Würtele, Vize-Präsident des AFVD. Der Verband will den Tag mit allen Football-Begeisterten feiern und bietet ein breites Rahmenprogramm vor und im Stadion, mit Live-Musik und DJs. Der besondere Knaller in diesem Jahr: TAG24 überträgt das Event im Oktober live auf www.tag24.de - völlig kostenlos! Wer jedoch vor Ort dabei sein will, kann Tickets für das Endspiel in Essen ab sofort auf der offiziellen Website ergattern: Die gibt es bereits ab 15 Euro (ermäßigt 5 Euro günstiger, für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt frei ohne Sitzplatzanspruch). Vereine erhalten zudem einen Vereinsrabatt von 10 Prozent auf Sammelbestellungen ab 25 Karten oder Stehplatzkarten für 10 Euro. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.gfl-bowl.de

