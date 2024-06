Kurioses Minimal-Ergebnis: Football-Match in zweiter Liga mit ungewöhnlichem Endstand

Fürstenfeldbruck/Albershausen - "Und? Wie habt ihr gespielt?" "Ach, 2:0 verloren." Diese Unterhaltung kann man sich in nahezu jeder Ballsportart vorstellen. Absolut kurios ist sie allerdings im American Football .

Es ist nicht unmöglich, im American Football eine Partie mit 2:0 zu beenden. Es kommt nur so gut wie nie vor. © Andreas Gora/dpa

So endete jedoch am Sonntagnachmittag die Partie in der GFL2 ("German Football League 2") zwischen den Albershausen Cruisaders und den Fursty Razorbacks aus Fürstenfeldbruck (2:0, 0:0, 0:0, 0:0).

Ein 2:0 in dieser Sportart setzt schon einmal mehrere Dinge voraus. Unter anderem, dass die Offense auf beiden Seiten nicht in der Lage war, zu punkten.

Diese hat für gewöhnlich mehrere Optionen, Zähler aufs Board zu bringen: Ein Fieldgoal bringt drei Punkte, ein Touchdown sechs. Nach einem Touchdown hat man wiederum zwei Möglichkeiten.

Entweder, man kickt den Ball durch die beiden gelben Stangen (ein Punkt) oder startet noch einmal – von der zwei-Yard-Linie – einen einzigen Versuch in die Endzone (zwei Punkte). Man kann also als Angriffsreihe zwei Zähler machen. Aber diese "Two-Point-Conversion" setzt einen Touchdown mit sechs Punkten voraus. Wie ist also ein 2:0 möglich?

Zum einen: Niemand in der Offense war in der Lage, einen Touchdown oder auch nur einen erfolgreichen Kick durch die Stangen zu schaffen. Das allein hat schon absoluten Seltenheitswert. Doch nun kommt ein weiterer Faktor hinzu.