GFL Bowl 2023: Live-Ticker zum Finale zwischen Potsdam Royals und Schwäbisch Hall Unicorns

Essen - Das große Finale in der German Football League: Am Samstagnachmittag treffen die Potsdam Royals und die Schwäbisch Hall Unicorns im GFL-Bowl aufeinander.

Seit 13 Uhr streamt TAG24 live aus Essen. Zwischen den Bühnenshows geht Ex-Footballer und Coach Maximilian von Garnier (52) immer wieder mit einem Mikrofon bewaffnet in die Zuschauermenge und holt Stimmen ein.

Hunderte Fans feiern bereits vor der Partie auf dem Festgelände rund ums Stadion an der Hafenstraße.

"Dieser Pokal hat in den letzten drei Jahrzehnten schon so viel erlebt, jede Beule hat ihre eigene Geschichte", wurde AFVD-Präsident Fuad Merdanovic vor wenigen Wochen zitiert.

Aus ganz Deutschland sind die Fans – hier Anhänger der Rhein Fire – angereist, um das GFL Finale zu zelebrieren. © TAG24/Marco Schimpfhauser

Um 17 Uhr ist Kickoff zum "ERIMA-GFL-Bowl – präsentiert von TAG24". Wer wird der 44. Deutsche Meister im American Football? Hier erfahrt Ihr es im Live-Ticker.

Im Finale stehen die Potsdam Royals – als bestes Team der Nordtabelle – und die Schwäbisch Hall Unicorns aus dem Süden.

Beide waren nicht nur in den Playoffs erfolgreich, sie standen bereits am Ende der regulären Saison ganz oben in ihren jeweiligen Tabellen.

Vor allem die Unicorns machten es nach einigen internen Umstrukturierungen spannend und hatten am Ende der Spielzeit zusammen mit den Allgäu Comets und den Saarland Hurricanes neun Siege und drei Niederlagen auf dem Konto.

Potsdam hingegen war fast perfekt. Lediglich einmal konnte in der Saison der Beweis erbracht werden, dass auch die Royals besiegt werden können.