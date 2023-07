Nach tragischem Badeunfall: Freundin von totem NFL-Star schreibt rührende Liebes-Botschaft

Mallett war im Golf von Mexiko an der Küste Floridas ertrunken. Seine Freundin Madison Carter musste alles mit ansehen.

Chris Graythen/Getty Images via AFP

Erinnerung an gemeinsame Tage. Dieses Foto postete Madison Carter am 2. Juli auf ihrer Facebook-Seite. © Screenshot/Facebook/Madison Carter

Besonders tragisch: Carter unternahm alles, um ihren Freund noch vor Ort wieder zurück ins Leben zu holen. Alle Anstrengungen blieben jedoch vergebens: "Es tut mir so leid, dass ich dich nicht retten konnte, ich hoffe, dass du weißt, wie sehr ich es versucht habe", schrieb Carter in ihrem emotionalen Beitrag.

Nur wenige Wochen nach Bekanntgabe ihrer Liebesbeziehung endete das gemeinsame Glück des Paares. Carter über den Verlust ihres Freundes:

"Worte können nicht ausdrücken, wie sehr ich dich vermisse. Ich hoffe, dass du weißt, wie sehr du geliebt wirst. Ich weiß nicht, wie ich jemals darüber hinwegkommen werde. Du hast mein Leben verändert. Ich bin für immer dankbar für die Zeit, die wir hatten. Ich liebe dich, Ryan. Bitte wache über uns. Ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen."

Als Ersatz-Quarterback stand Ryan Mallett von 2011 bis 2017 für die New England Patriots, Houston Texans und Baltimore Ravens in der NFL auf dem Spielfeld. Nach seiner Karriere arbeitete er als Football-Coach an einer Highschool und galt als sehr beliebt.