Nach erfolgreicher NFL-Karriere: Ex-Quarterback (†35) ertrunken

Destin (FloridaUSA) - Rettungsschwimmer brachten ihn noch an Land, aber alle Reanimationsversuche blieben erfolglos. Ex-NFL-Star Ryan Mallett (†35) starb bei einem Badeunfall !

Ryan Mallett (†35) spielte im Jahr 2017 für die Balitmore Ravens seine letzte NHL-Saison. © Chris Graythen/Getty Images via AFP

Wie der US-amerikanische Sportsender ESPN am Dienstag berichtete, schwamm der 35-Jährige mit einer Gruppe von Menschen im Golf von Mexiko an der Küste Floridas in der Nähe einer Sandbank.

Beim Weg zurück zum Ufer gerieten die Schwimmer in Schwierigkeiten. Eine der Personen, die später als Mallett identifiziert wurde, atmete nicht, als Helfer sie aus dem Wasser zogen.

Ein örtliches Krankenhaus erklärte ihn später für tot.

Weggefährten des Ex-Quarterbacks, der sieben Jahre in der US-amerikanischen Profiliga NFL spielte, drückten ihr Bestürzen über die Nachricht aus.

Einer seiner Ex-Klubs, die New England Patriots, teilten auf Twitter mit: "Unsere Gedanken sind bei der Familie Mallett, seinen ehemaligen Teamkollegen und allen, die um seinen Verlust trauern."