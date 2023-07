Nächstes ELF-Team pleite? Prague Lions sollen sich aus dem Spielbetrieb zurückziehen!

Muss das nächste Team den ELF-Helm absetzen? Laut eines Insiders sollen die Prague Lions vor dem Aus stehen. (Symbolbild) © 123RF / nexusplexus

Nathaniel Morris war in seiner aktiven Zeit bei mehreren hochklassigen Vereinen im Einsatz, wurde 2016 auch bester Passverteidiger und ein Jahr später bester Receiver der New Yorker Lions. Unter anderem war er in Deutschland auch bei Frankfurt Galaxy und den Schwäbisch Hall Unicorns im Einsatz.

"Ich kann kein vertrauenswürdiger Insider sein, wenn ich meine Quellen preisgebe", so der Analytiker. "Ich twittere nichts, von dem ich nicht mit Gewissheit überzeugt sein kann, dass es wahr ist oder wahr sein könnte."

Sein Twitter-Beitrag lässt die Fans der European League of Football (ELF) in Chatgruppen und Sozialen Netzwerken aufhorchen.

In einem Tweet teilte der Ex-Footballer mit, dass die Lions auf Prag innerhalb der nächsten Wochen den Spielbetrieb einstellen würden und aus der ELF geworfen werden.

Konkret schreibt er: "@praguelions unfortunately will be folding and dropping out of the @ELF_Official in the next few weeks". Grund dafür seien laut Morris die ausbleibenden Zahlungen der Sponsoren. Angeblich würden Spieler nicht mehr bezahlt werden.