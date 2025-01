Chiefs ohne "Refs-Joker" im AFC-Finale? Bei diesem Schiedsrichter hat Kansas City wenig zu lachen

Auch hier wurden Flaggen für die Chiefs geworfen, die in anderen Spielen nicht fliegen und Strafen ignoriert, die gegen die Chiefs gewesen wären. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. In den letzten fast schon 40 Jahren habe ich aktiv als auch passiv zu viel Football gespielt und gesehen, um das nicht realistisch einschätzen zu können.

Der Endboss der Chiefs? Schiedsrichter Clete Blakeman (60) kann sich bislang nicht vorwerfen lassen, Kansas City bevorteilt zu haben. © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Er wird am Sonntag im Arrowhead Stadium mit der weißen Kappe auf dem Platz stehen und ist damit der Hauptschiedsrichter der Partie.

Und der hält so rein gar nichts von Ungleichbehandlung, Swifties, Personenkult oder ähnlichen Faktoren. Der will einfach nur seinen Job machen.

Keiner pfeift mehr False Starts oder Holdings, als dieser Kamerad. Grüße an die Tackles der Chiefs-O-Line an dieser Stelle. "Roughing the Passer"-Fouls, auch das ein eigenes Kapitel in Kansas City, werfen er und sein Team auch nicht, wenn es nicht sein muss.

Ein ganz strenges Auge hat er dabei vor allem auf die Hausherren. Diese brauchen bei Blakeman nicht auf irgendeine Form des Heimvorteils zu hoffen. Und am Sonntag spielt Kansas City zu Hause gegen die Buffalo Bills.

Seit Patrick Mahomes bei den Chiefs spielt, hat er zwölfmal Partien gepfiffen. Am Ende gab es sechs Siege und sechs Niederlagen. Ausgeglichener geht es nicht.

110 Siege und 30 Niederlagen gab es seitdem mit allen anderen Schiedsrichtern für Kansas City. Einen "Ref-Joker" wird es hier wohl also nicht geben. Aber es wird trotzdem kein Kindergeburtstag für die Bills, das muss klar unterstrichen werden. Gut für die Fans – auf beiden Seiten. Für den Sieger geht es in den Super Bowl.