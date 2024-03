Drama um Chiefs-Fans: Nach NFL-Spiel drohen jetzt zahlreiche Amputationen!

Kansas City (USA) - Wie weit Fanliebe manchmal führen kann ... Am 13. Januar bestritten die Kansas City Chiefs ihr NFL-Play-off-Spiel gegen die Miami Dolphins bei unfassbaren bis zu -30 Grad. Trotzdem pilgerten rund 70.000 Anhänger ins Stadion. Die Folge: Einigen von ihnen drohen jetzt Amputationen!

Die meisten Fans ließen sich von der Kälte die Stimmung nicht verderben, doch für einige nahm das Spiel einen ernsten Ausgang. © David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Es war die viertkälteste Partie der NFL-Geschichte, doch das hielt die Chiefs-Fans nicht davon ab, den späteren Super-Bowl-Sieger vor Ort zu unterstützen.

Das kommt manche Fans jetzt allerdings teuer zu stehen.

Wie die New York Post berichtete, erlitten einige Anhänger starke Erfrierungen, weshalb ihnen jetzt geraten wurde, sich die betroffenen Körperteile amputieren zu lassen!

"Die Patienten, die sich beim Spiel der Chiefs Erfrierungen zugezogen haben, sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem wir über eine eventuell notwendige Amputation sprechen", erklärte Dr. Megan Garcia, Leiterin des Verbrennungszentrums in Kansas City, laut der Zeitung beim Fernsehsender FOX 4 KC.

"Die meisten Menschen denken bei Verbrennungen an Feuer und an heiße thermische Verletzungen. Aber Verbrennungen können viele verschiedene Ursachen haben", erklärte sie. Unter anderem: Kälte!

So wurden im Rahmen des Chiefs-Spiels 15 Personen direkt vom Stadion ins Krankenhaus gebracht, darunter mehrere mit Erfrierungen oder einer Unterkühlung. Dazu kamen noch Dutzende Patienten, die direkt im Stadion behandelt wurden oder sich nach dem Spiel selbstständig in ärztliche Behandlung begaben.

Am schlimmsten traf es einen Fan, der für nur fünf Minuten seine Handschuhe auszog, um ein Zelt auf dem Parkplatz aufzubauen - dieser wird vermutlich gleich mehrere Finger verlieren.