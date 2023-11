Ex-NFL-Star stirbt bei schrecklichem Autounfall mit sechs Toten

Houston (USA) - D. J. Hayden ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Der ehemalige NFL-Star und fünf weitere Menschen kamen bei einem schlimmen Autounfall in der US-Metropole Houston ums Leben.

Bei einem Zusammenstoß hatte sich ein Mannschaftskamerad versehentlich auf die Brust des Defensivakteurs gekniet und so eine Hauptvene verletzt, die zu seinem Herzen führt.

Eine weitere Frau sei darüber hinaus mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ob Hayden oder einer der anderen Männer am Steuer saß, ist derzeit noch unklar.

Demnach soll sich der Ex-Athlet zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in einem Geländewagen der Marke Acura befunden haben. Dieser sei nahe des Gulf Freeway im Stadtzentrum mit hoher Geschwindigkeit von einem Chrysler 300 gerammt worden, dessen Fahrerin zuvor eine rote Ampel ignoriert hätte.

Wie der Houston Chronicle berichtet, ereignete sich der Horror-Crash am frühen Samstagmorgen gegen zwei Uhr.

Joe Robbins / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Nach einer schweren Verletzung startete D.J.Hayden seine Profikarriere bei den Oakland Raiders. © EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Hayden erholte sich nicht nur von dem schweren Schaden, der laut der damaligen Berichterstattung in 95 Prozent der Fälle tödlich endet, sondern wurde nur ein Jahr später in der ersten Runde von den seinerzeit in Oakland beheimateten Raiders gedraftet.

Für das mittlerweile nach Las Vegas umgezogene Franchise spielte er bis 2016, später stand er auch noch für die Detroit Lions, die Jacksonville Jaguars und zuletzt für die Washington Commanders unter Vertrag, von denen er allerdings am 8. April 2022 entlassen wurde.

Insgesamt lief der gebürtige Texaner 96 Mal in der US-Eliteklasse NFL auf und fabrizierte dabei 328 Tackles sowie 4,5 Sacks.