"Gegen die kulturelle Entmannung": NFL-Star kassiert für kontroverse Rede heftigen Shitstorm

NFL-Star Harrison Butker (28) teilte in seiner Rede seine Ansichten zu Geschlechterrollen. © Chris Unger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einer Rede an dem privaten katholischen Benedictine College teilte Butker am Samstag seine konservativen Ansichten.

Er adressierte an alle Männer "gegen die kulturelle Entmannung" zu kämpfen und sagte, dass Frauen anstatt arbeiten zu gehen, Hausfrauen sein sollten, das berichtet die "DailyMail".

Der 28-Jährige richtete sich in seiner Rede direkt an die Absolventinnen. "Einige von Ihnen werden vielleicht eine erfolgreiche Karriere in der Welt machen, aber ich wage zu vermuten, dass die meisten von Ihnen sich am meisten auf Ihre Ehe und die Kinder freuen, die Sie in diese Welt setzen werden."

Auch seine Highschool-Liebe und jetzige Ehefrau Isabelle habe in ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau ihre Berufung gefunden, erklärt der Super-Bowl-Champion in seiner Rede.