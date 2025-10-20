Gruselige Verbindung zu Ex-Kollegen: Früherer NFL-Star stirbt mit nur 36 Jahren
USA - Die Football-Welt trauert um Doug Martin. Jahrelang begeisterte der frühere Runningback der Tampa Bay Buccaneers die NFL-Fans mit seinen kraftvollen Läufen, doch nun ist er im Alter von nur 36 Jahren gestorben.
Das bestätigte seine Familie laut dem US-amerikanischen Journalisten Greg Auman in einem Statement: "Mit großer Trauer müssen wir Euch mitteilen, dass Doug Martin am Samstagmorgen verstorben ist. Die Todesursache ist derzeit noch unklar. Bitte respektiert in dieser Zeit unsere Privatsphäre."
Martin wurde nach vier Jahren an der Boise State University in Idaho von den Bucs 2012 beim Draft in der ersten Runde an 31. Stelle ausgewählt. Gleich in seiner Rookie-Saison tankte er sich mit 1454 Yards und elf Touchdowns in die Herzen der Anhänger und erarbeitete sich den liebevollen Spitznamen "Muscle Hamster" - Muskelhamster.
"Er war ein Fanliebling während seiner Zeit in Tampa Bay und wurde aufgrund seiner Errungenschaften als einer der besten 50 Buccaneers aller Zeiten ausgezeichnet", erklärte mittlerweile auch die Franchise in einer Mitteilung.
Leider warfen ihn Verletzungen während seiner Karriere immer wieder zurück, sonst wären wohl weit mehr als zwei Pro-Bowl-Nominierungen (2012, 2015) und eine Wahl ins All-Pro-Team (2015) drin gewesen.
Doug Martin ist der vierte tote Tampa-Bay-Star aus dem 2013er-Team
Nach sechs Jahren in Tampa unterzeichnete Martin 2018 noch einen Einjahresvertrag bei den Oakland Raiders, ehe er seinen Helm schließlich an den Nagel hing.
Mit seinem viel zu frühen Ableben steht er auf gruseligste Weise in einer Reihe mit gleich mehreren früheren Kollegen.
Der Ex-Runningback ist bereits das vierte Mitglied der Tampa-Bay-Mannschaft von 2013, das keine 40 Jahre alt wurde.
Zuvor starben bereits Mike Williams (†35), Vincent Jackson (†38) sowie Daniel Te'o-Nesheim (†30). Bei den beiden Letztgenannten wurde anschließend die bei Footballern weitverbreitete Gehirnerkrankung CTE festgestellt.
Titelfoto: BRIAN BLANCO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP