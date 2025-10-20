Gruselige Verbindung zu Ex-Kollegen: Früherer NFL-Star stirbt mit nur 36 Jahren

USA - Die Football-Welt trauert um Doug Martin. Jahrelang begeisterte der frühere Runningback der Tampa Bay Buccaneers die NFL-Fans mit seinen kraftvollen Läufen, doch nun ist er im Alter von nur 36 Jahren gestorben.

Doug Martin (†36, r.) spielte sieben Jahre in der NFL. © BRIAN BLANCO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Das bestätigte seine Familie laut dem US-amerikanischen Journalisten Greg Auman in einem Statement: "Mit großer Trauer müssen wir Euch mitteilen, dass Doug Martin am Samstagmorgen verstorben ist. Die Todesursache ist derzeit noch unklar. Bitte respektiert in dieser Zeit unsere Privatsphäre."

Martin wurde nach vier Jahren an der Boise State University in Idaho von den Bucs 2012 beim Draft in der ersten Runde an 31. Stelle ausgewählt. Gleich in seiner Rookie-Saison tankte er sich mit 1454 Yards und elf Touchdowns in die Herzen der Anhänger und erarbeitete sich den liebevollen Spitznamen "Muscle Hamster" - Muskelhamster.

"Er war ein Fanliebling während seiner Zeit in Tampa Bay und wurde aufgrund seiner Errungenschaften als einer der besten 50 Buccaneers aller Zeiten ausgezeichnet", erklärte mittlerweile auch die Franchise in einer Mitteilung.

Leider warfen ihn Verletzungen während seiner Karriere immer wieder zurück, sonst wären wohl weit mehr als zwei Pro-Bowl-Nominierungen (2012, 2015) und eine Wahl ins All-Pro-Team (2015) drin gewesen.