Wer hat dieses Script geschrieben? NFL-Teams drehen völlig am Rad
USA - Sollte es eine Anti-Sportwetten-Kampagne der NFL geben, wäre der letzte Spieltag solch eine gewesen. Ein Gameday voller kurioser Ergebnisse, Szenen und Wendungen. Jetzt steht Woche 6 bevor. Und das einleitende Donnerstagsspiel hat genau da weiter gemacht. Die als haushoher Favorit angereisten Philadelphia Eagles gehen bei den Jünglingen der New York Giants gnadenlos mit 17:34 unter.
Auch die einst hochgelobten Kansas City Chiefs könnten bei ihrem Spiel gegen Detroit endgültig im Mittelmaß ankommen.
Und die Seattle Seahawks stehen – wer hätte das vor der Saison erwartet – in der Außenseiterrolle gegen Jacksonville. Bleibt auch der Sonntag so verdreht?
Das werden die Arizona Cardinals nach ihrem – sagen wir es frei heraus –peinlichen Auftritt gegen die bis dahin sieglosen Titans auch herausfinden.
Besonderer Football-Leckerbissen mit Dessert aufs Haus und Gruß aus der Küche wird am Sonntag aber vermutlich der offene West-Ost-Schlagabtausch zwischen den San Francisco 49ers (4-1) bei den Tampa Bay Buccaneers (4-1).
Denn nicht nur haben die verletzungsgeplagten Niners im letzten Spiel mit ihrer B-Truppe den in voller Stärke auftretenden – und von nahezu allen Experten favorisierten – Erzrivalen LA Rams, besiegt.
Kein Glück, keine Flaggen: Mahomes und seine Chiefs auf Verliererstraße
Ihre Gegner in Florida sind das erste Team in der NFL-Geschichte, das die entscheidenden Punkte ihrer ersten vier Saisonsiege mit weniger als 60 Sekunden auf der Uhr erzielt hatten.
Wäre aber auch nicht das erste Mal, dass sich die beiden mit einem Last-Second-Field-Goal trennen.
Extrem unter Druck, es wurde schon angedeutet, stehen die Kansas City Chiefs – allem voran ihr Quarterback Patrick Mahomes.
Detroit macht aktuell 34,8 Punkte pro Spiel. Die Chiefs nur 25. Kansas City ist derzeit noch Playoff-Kandidat – aber längst kein Favorit mehr.
Plus: Mahomes hätte am letzten Wochenende nur zwei Pässe in die Endzone gebraucht, um der schnellste QB der Geschichte zu sein, der 300 Touchdowns wirft. Und das schaffte er nicht. Er warf lieber Pick-6-Pässe.
Nun steht er bei 299. Vielleicht klappt es ja an diesem Wochenende. Er hat dank sauberer Vorarbeit für diesen einen Punkte-Pass noch acht Spiele Zeit, um Aaron Rodgers vom Thron zu stoßen. Sollte also klappen. Wobei: in dieser Saison wundert einen nichts mehr. Die "Script-Writer" hatten wohl einiges im Tee.
Das sind die NFL-Begegnungen am sechsten Spieltag
Diese Partien stehen am sechsten Spieltag in der NFL an. Liga-typisch werden die Heimteams an zweiter Stelle geschrieben. Die Sender in Klammern bieten deutsche Kommentatoren zu den Partien an.
- Philadelphia Eagles (4-2) @ New York Giants (2-4) 17:34
- Denver Broncos (3-2) @ New York Jets (0-5) – So., 15.30 Uhr (RTL/DAZN)
- Los Angeles Rams (3-2) @ Baltimore Ravens (1-4) – So., 19 Uhr (DAZN)
- Dallas Cowboys (2-2-1) @ Carolina Panthers (1-4) – So., 19 Uhr (GamePass)
- Arizona Cardinals (2-3) @ Indianapolis Colts (4-1) – So., 19 Uhr GamePass)
- Seattle Seahawks (3-2) @ Jacksonville Jaguars (4-1) – So., 19 Uhr (RTL)
- Los Angeles Chargers (3-2) @ Miami Dolphins (1-4) – So., 19 Uhr
- New England Patriots (3-2) @ New Orleans Saints (1-4) – So., 19 Uhr (RTL+)
- Cleveland Browns (1-4) @ Pittsburgh Steelers (3-1) – So., 19 Uhr (GP)
- Tennessee Titans (1-4) @ Las Vegas Raiders (1-4) – So., 22.05 Uhr
- Cincinnati Bengals (2-3) @ Green Bay Packers (2-1-1) – So., 22.25 Uhr (DAZN)
- San Francisco 49ers (4-1) @ Tampa Bay Buccaneers (4-1) – So., 22.25 Uhr (RTL)
- Detroit Lions (4-1) @ Kansas City Chiefs (2-3) – Mo., 2.20 Uhr (DAZN)
- Buffalo Bills (4-1) @ Atlanta Falcons (2-2) – Di., 1.15 Uhr (DAZN/GP)
- Chicago Bears (2-2) @ Washington Commanders (3-2) – Di., 2.15 Uhr (DAZN)
Spielfrei haben in dieser Woche die Houston Texans und die Minnesota Vikings.
Titelfoto: Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP