Wer hat dieses Script geschrieben? NFL-Teams drehen völlig am Rad

Egal wie sehr ein Team Favorit und der Gegner Underdog ist: in dieser NFL-Saison gilt nichts mehr als sicher. Außer natürlich, man spielt bei den New York Jets.

Von Marco Schimpfhauser

USA - Sollte es eine Anti-Sportwetten-Kampagne der NFL geben, wäre der letzte Spieltag solch eine gewesen. Ein Gameday voller kurioser Ergebnisse, Szenen und Wendungen. Jetzt steht Woche 6 bevor. Und das einleitende Donnerstagsspiel hat genau da weiter gemacht. Die als haushoher Favorit angereisten Philadelphia Eagles gehen bei den Jünglingen der New York Giants gnadenlos mit 17:34 unter.

Ihr letztes Zusammentreffen war am Tag des Munich Games 2024. Damals gewannen die 49ers (rot) durch ein Field Goal. Auch dieses Jahr wird es vermutlich wieder hauchdünn. © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Auch die einst hochgelobten Kansas City Chiefs könnten bei ihrem Spiel gegen Detroit endgültig im Mittelmaß ankommen. Und die Seattle Seahawks stehen – wer hätte das vor der Saison erwartet – in der Außenseiterrolle gegen Jacksonville. Bleibt auch der Sonntag so verdreht? Das werden die Arizona Cardinals nach ihrem – sagen wir es frei heraus –peinlichen Auftritt gegen die bis dahin sieglosen Titans auch herausfinden. NFL NFL: Tom Brady kündigt Mini-Comeback an, Travis Kelce verpatzt Super-Bowl-Revanche Besonderer Football-Leckerbissen mit Dessert aufs Haus und Gruß aus der Küche wird am Sonntag aber vermutlich der offene West-Ost-Schlagabtausch zwischen den San Francisco 49ers (4-1) bei den Tampa Bay Buccaneers (4-1). Denn nicht nur haben die verletzungsgeplagten Niners im letzten Spiel mit ihrer B-Truppe den in voller Stärke auftretenden – und von nahezu allen Experten favorisierten – Erzrivalen LA Rams, besiegt.

Kein Glück, keine Flaggen: Mahomes und seine Chiefs auf Verliererstraße

Schneller als er hat kein Quarterback 300 Touchdown-Pässe geschafft. Aaron Rodgers könnte am Sonntag vom Thron gestürzt werden. © JORDAN BANK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ihre Gegner in Florida sind das erste Team in der NFL-Geschichte, das die entscheidenden Punkte ihrer ersten vier Saisonsiege mit weniger als 60 Sekunden auf der Uhr erzielt hatten. Wäre aber auch nicht das erste Mal, dass sich die beiden mit einem Last-Second-Field-Goal trennen. Extrem unter Druck, es wurde schon angedeutet, stehen die Kansas City Chiefs – allem voran ihr Quarterback Patrick Mahomes. NFL Harry Kane bei den New York Giants? NFL-Legende möchte ihn als Kicker Detroit macht aktuell 34,8 Punkte pro Spiel. Die Chiefs nur 25. Kansas City ist derzeit noch Playoff-Kandidat – aber längst kein Favorit mehr. Plus: Mahomes hätte am letzten Wochenende nur zwei Pässe in die Endzone gebraucht, um der schnellste QB der Geschichte zu sein, der 300 Touchdowns wirft. Und das schaffte er nicht. Er warf lieber Pick-6-Pässe. Nun steht er bei 299. Vielleicht klappt es ja an diesem Wochenende. Er hat dank sauberer Vorarbeit für diesen einen Punkte-Pass noch acht Spiele Zeit, um Aaron Rodgers vom Thron zu stoßen. Sollte also klappen. Wobei: in dieser Saison wundert einen nichts mehr. Die "Script-Writer" hatten wohl einiges im Tee.

Das sind die NFL-Begegnungen am sechsten Spieltag