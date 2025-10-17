New Yorker NFL-Wahnsinn: Jets zum Wegschmeißen und ein völlig irrer Cam Skattebo
USA - Ich darf dir gratulieren, lieber Leser. Du hast mehr Passing Yards, als die gesamte Mannschaft der New York Jets im letzten Spiel hatte. Minus 10. Bei einem Spiel, das durch Vorwärtspässe lebt, -10 Yards zu erzielen, ist eine Rekordmarke. Wie unterirdisch kann ein NFL-Team sein?
Es ist das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Jets und das schlechteste der gesamten Liga seit 27 Jahren. Wow.
Vielleicht lag es ja an der Luft beim letztwöchigen "London Game". 11:13 verlieren die weiterhin sieglosen Jets dieses "Spiel zum Abgewöhnen" gegen die Denver Broncos.
Mein Beileid allen, die in UK vor Ort waren. Ich hoffe, die Party außen rum hat alles wieder wett gemacht.
Abhaken. Spieltag 7 hat einige Leckerbissen für die Fans im Schlepptau. Und genau auf die werfen wir jetzt ein Auge. Und wir starten erneut in New York. Bei den Giants.
Und damit bei einem Neuling, der nach wenigen Spielen die Herzen aller Fan-Scharen durch seine völlig verrückte Spielweise erobert: Cam "Mir egal, wie breit du bist, ich renn' dich um" Skattebo. Aus welchem Labor ist dieser irre Typ bitte entlaufen?
London mit echtem Highlight-Match, ehe die NFL nach Berlin kommt
Der Kerl schafft es vermutlich, dass er einen langjährigen Gehirnschaden in sechs Monaten speed-runt – was ihm niemand wünscht. Skattebo muss viele Jahre fit bleiben.
Old School Football der Spring-oder-Stirb-Ära ist dank ihm zurück – auf die wohl unterhaltsamste Art, die New York je erlebt hat.
Am Sonntag reisen er und die Giants nach Denver, um es ab 22.05 Uhr mit den derzeit noch erfolgreicheren Broncos aufzunehmen.
Wer nicht so lange warten möchte, kann ab 15.30 Uhr – dank des London Games – bereits in den NFL-Genuss kommen. Und die Partie ist absolut vielversprechend.
Im letzten "International Game" vor dem Spiel in Berlin treffen die Los Angeles Rams auf die Jacksonville Jaguars.
Das sind die NFL-Begegnungen am siebten Spieltag
Diese Partien stehen am siebten Spieltag in der NFL an. Liga-typisch werden die Heimteams an zweiter Stelle geschrieben.
- Pittsburgh Steelers (4-2) @ Cincinnati Bengals (3-4), 31:33 (Thursday Night Game)
- Los Angeles Rams (4-2) @ Jacksonville Jaguars (4-2), So., 15.30 Uhr (London Game)
- New Orleans Saints (1-5) @ Chicago Bears (3-2), So., 19 Uhr
- Miami Dolphins (1-5) @ Cleveland Browns (1-5), So., 19 Uhr
- Las Vegas Raiders (2-4) @ Kansas City Chiefs (3-3), So., 19 Uhr
- Philadelphia Eagles (4-2) @ Minnesota Vikings (3-2), So., 19 Uhr
- Carolina Panthers (3-3) @ New York Jets (0-6), So., 19 Uhr
- New Orleans Patriots (4-2) @ Tennessee Titans (1-5), So., 19 Uhr
- New York Giants (2-4) @ Denver Broncos (4-2), So., 22,05 Uhr
- Indianapolis Colts (5-1) @ Los Angeles Chargers (4-2), So., 22.05 Uhr
- Green Bay Packers (3-1-1) @ Arizona Cardinals (2-4), So., 22.25 Uhr
- Washington Commanders (3-3) @ Dallas Cowboys (2-3-1), So., 22.25 Uhr
- Atlanta Falcons (3-2) @ San Francisco 49ers (4-2), Mo., 2.20 Uhr
- Tampa Bay Buccaneers (5-1) @ Detroit Lions (4-2), Di., 1 Uhr
- Houston Texans (2-3) @ Seattle Seahawks (4-2), Di. 4 Uhr
Spielfrei haben in dieser Woche die Baltimore Ravens (1-5) und die Buffalo Bills (4-2).
Titelfoto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP