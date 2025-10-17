New Yorker NFL-Wahnsinn: Jets zum Wegschmeißen und ein völlig irrer Cam Skattebo

USA - Ich darf dir gratulieren, lieber Leser. Du hast mehr Passing Yards, als die gesamte Mannschaft der New York Jets im letzten Spiel hatte. Minus 10. Bei einem Spiel, das durch Vorwärtspässe lebt, -10 Yards zu erzielen, ist eine Rekordmarke. Wie unterirdisch kann ein NFL-Team sein?

Hängende Köpfe sind bei den New York Jets an der Tagesordnung. Das Team um Quarterback Justin Fields (M.) konnte in dieser Saison noch nie gewinnen. © Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Es ist das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Jets und das schlechteste der gesamten Liga seit 27 Jahren. Wow.

Vielleicht lag es ja an der Luft beim letztwöchigen "London Game". 11:13 verlieren die weiterhin sieglosen Jets dieses "Spiel zum Abgewöhnen" gegen die Denver Broncos.

Mein Beileid allen, die in UK vor Ort waren. Ich hoffe, die Party außen rum hat alles wieder wett gemacht.

Abhaken. Spieltag 7 hat einige Leckerbissen für die Fans im Schlepptau. Und genau auf die werfen wir jetzt ein Auge. Und wir starten erneut in New York. Bei den Giants.