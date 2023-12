Horror-Szene in der NFL: Schiedsrichter verletzt sich schwer am Bein

In der NFL kam es am Sonntagabend zu einer Horror-Verletzung. Alvin Kamara krachte in Schiedsrichter Nick Piazza, dem die Kniescheibe heraussprang.

Von Tina Hofmann

New Orleans - Beim American Football leben nicht nur die Profis auf dem Spielfeld gefährlich, sondern vor allem die Personen an der Seitenlinie, die meist ganz nah dran stehen und so nur schlecht geschützt sind. Das wurde am Sonntag einem Schiedsrichter zum bösen Verhängnis.

Schiedsrichter Nick Piazza hält sich die Hände vors Gesicht, er verletzte sich am Sonntag schwer am Bein. © Butch Dill/AP/dpa Bei der Partie in der NFL zwischen den New Orleans Saints und den Detroit Lions kam es im zweiten Viertel zu einem ganz unglücklichen Zusammenstoß. Alvin Kamara (28) von den Saints rannte an der Linie entlang, wurde aber von einem der Spieler der Lions durch einen Schubser gestoppt. Durch diesen rauschte der Runningback des Heimteams in einen Mann mit einer gelben Warnweste. Es war der Offizielle, der die Yards ausmisst, er gehört offiziell zur sogenannte "Chain Crew". Nick Piazza stürzte so unglücklich, dass ihm die Kniescheibe offenbar heraussprang, was auf den Fernsehbildern sofort zu sehen war, da sich sein linkes Bein nicht mehr in seiner ursprünglichen Form befand. Horroraufnahmen, die nichts für schwache Nerven waren. NFL Tragische Nachricht seiner Familie: NFL-Star (†35) der Kansas City Chiefs tot Der Betroffene schrie vor Schmerzen, hielt sich das verletzte Bein. Ihm eilte gleich jemand zur Hilfe. Was jedoch ein wenig verwunderte: Alvin konnte zwar nichts für den Zusammenstoß, schaute aber nur kurz herunter auf den Betroffenen, kümmerte sich aber nicht weiter um ihn. Kein tröstendes Wort, nichts.

Achtung, dieses Video und Bild sind nichts für schwache Nerven!

Gebrauchter Abend für die Saints: Niederlage und Quarterback Derek Carr wieder verletzt