Kindersegen? NFL-Star erwartet vier Kinder von vier Frauen - gleichzeitig!

Miami (USA) - Hat er überhaupt noch irgendetwas anderes gemacht? NFL -Star Xavien Howard (30) wird gerade offenbar Vater. So weit, so normal - doch anscheinend erwartet der Footballer vier Kinder von vier verschiedenen Frauen!

"Und von da an hat sich das alles entwickelt", schrieb Tai.

"Dieser Mann hat offensichtlich einen Fetisch dafür, Frauen zu schwängern", klagte sie an.

Michael Reaves/Getty Images via AFP

Mindestens drei Kinder hat Xavien Howard (30) schon, vier weitere sind auf dem Weg. © Megan Briggs/Getty Images via AFP

Denn im Laufe der Zeit hätten sich noch weitere Frauen bei ihr gemeldet, die ebenfalls gerade von Howard schwanger seien. Inzwischen seien es vier Kinder, die gerade unterwegs seien, wie sie mithilfe von Screenshots belegte.

Tai dazu: "Ich bin schon eine Weile in dieser Branche tätig und weiß, wie Männer seines Kalibers ticken, es ist also keine Überraschung. Es ist nur ein wenig schockierend, dass so viele von uns auf einmal von ihm schwanger sind."

Auch in den Screenshots zu finden: der Vorwurf, dass sich Howard nicht um seine bereits geborenen Kinder kümmere. Denn mindestens drei Kinder hat der Footballer bereits mit seiner Ex-Verlobten, ob zwischenzeitlich weitere hinzukamen, ist nicht bekannt.

Selbst wenn sich diese Zahl nun mehr als verdoppelt: Leisten können müsste er sich auch sieben Kinder problemlos. Denn erst im vergangenen Jahr unterzeichnete der Dolphins-Cornerback einen Fünfjahresvertrag, der ihm insgesamt 80 Millionen Dollar einbringt.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Howard mit seinem Sexleben und dessen Konsequenzen Schlagzeilen macht: Im vergangenen Jahr wurde er dem Miami Herald zufolge verklagt, weil er eine Frau wissentlich mit Genitalherpes angesteckt haben soll, erst im August klagte laut TMZ eine andere Frau, weil er sie ohne ihr Einverständnis beim Sex gefilmt habe.

Tai will damit allerdings nichts mehr zu tun haben: Sie möchte ihr Baby nun allein aufziehen und keine weiteren Nachrichten mehr zu Howard bekommen - selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es weitere Schwangere gibt.