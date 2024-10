Mehr NFL-Spiele in Deutschland? Welche Stadt sich Hoffnungen machen darf

Steinforth berichtete von großem Interesse aus weiteren deutschen Städten. Konkrete Namen nannte er nicht. Allzu viele Städte und Stadien gebe es aber nicht, die infrastrukturell in der Lage wären, so ein Spiel zu managen, erklärte Steinforth.

Aktuell liegt der Fokus auf dem bevorstehenden Spiel in München. Am 10. November treffen die Carolina Panthers auf die New York Giants. Schon vor zwei Jahren war die bayerische Landeshauptstadt Gastgeber, es folgten zwei weitere Spiele der Regular Season in Frankfurt. Nach Hessen kehrt die Liga auch im kommenden Jahr zurück, dann läuft die Vereinbarung in Deutschland aus.

"Was ich hier verkünden kann, ist, dass wir gekommen sind, um zu bleiben. Das wird nicht das letzte Spiel auf deutschem Boden gewesen sein. Wir planen in Zukunft fest mit Deutschland als NFL-Spielstandort", sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth.

Auch im Berliner Olympiastadion könnte es in Zukunft ein NFL-Spiel geben. © Andreas Gora/dpa

Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport hatte zuletzt dem rbb bestätigt, dass man mit der NFL im Austausch über mögliche Liga-Spiele in der Hauptstadt stehe.

"Wir sind überzeugt, dass die Sportmetropole Berlin mit dem Olympiastadion bestens als Austragungsort für NFL-Veranstaltungen geeignet ist", hieß es.

Klar ist, dass die NFL weiter expandieren will. "Wir erwarten, dass wir bald in Asien sein werden. Wir erwarten, dass wir bald in Australien sein werden. Wir werden dafür sorgen, dass unser Spiel rund um den Globus verfügbar ist", hatte NFL-Commissioner Roger Goodell (65) gesagt.

Auch in Europa will die Liga weiter wachsen. So wird im kommenden Jahr erstmals ein internationales Spiel in Spanien stattfinden - in der Heimspielstätte von Real Madrid. Auch in Frankfurt findet wieder eine Partie der Regular Season statt. Hinzukommen die traditionellen London Games.