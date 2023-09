Jets-Schock! Star-Quarterback Aaron Rodgers möglicherweise bis Saisonende verletzt

New Jersey (USA) - Der Star-Quarterback Aaron Rodgers (39) schafft es immer wieder, sich in den Mittelpunkt der Sportberichterstattungen zu bringen. Doch auf diese Meldung hätte er wohl gerne verzichtet.

Bills' Defense End Leonard Floyd (31, blaues Trikot) bringt den Jets-Quarterback Aaron Rodgers (39) - regelkonform - zu Boden. Doch damit könnte die Saison des Spielmachers enden. © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Er war das Franchise-Gesicht der Green Bay Packers. Von 2005 bis 2023 war er den "Cheeseheads" treu.

Nach seiner wohl schlechtesten Saison jedoch wechselte der 39-Jährige nach der abgelaufenen Spielzeit - unter viel medialer Beachtung - von Wisconsin nach New Jersey.

Es sollte ein Neuanfang werden. Für beide Seiten. Für die National Football League (NFL) war das Thema so groß, dass die Liga-eigene Dokureihe "Hard Knocks" in diesem Jahr ein Kamerateam zu Rodgers und seine neuen Mitspieler, den New York Jets, schickte.

In der Nacht auf Montag dann sein erster Auftritt. Woche 1 und dann gleich das Monday Night Game vor heimischer Kulisse gegen den Titel-Mitbewerber, die Buffalo Bills.

Doch für den von den Fans lautstark umjubelten Rodgers sollte es ein kurzer und schmerzhafter Abend werden. Es könnte das Ende einer Reise bedeuten, die noch gar nicht begonnen hatte.