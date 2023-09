NFL Start mit kuriosen Szenen: Favoriten-Stolpern und Spieler, die die Regeln vergessen.

USA - Endlich wird wieder geschädelt in der NFL. Und nach diesem Startwochenende der National Football League dürfte so mancher Wettschein wütend zerrissen worden sein.

Need a helping hand? Seattles Kenneth Walker schafft den First Down. Am Ende fehlten jedoch die nötigen Touchdowns. © Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie in der Vor-Saison schon fast als Tradition eingeleitet, hatten wir einige Partien, die mit nur einem Punkt Unterschied abgepfiffen wurden und mutmaßlich zahlreiche Fingernägel gekostet hatten.

Die Tennessee Titans bei den New Orleans Saints, die Las Vegas Raiders bei den Denver Broncos und bereits am Eröffnungs-Freitag die Detroit Lions beim amtierenden Champion Kansas City Chiefs trennten sich mit einem Zähler Differenz auf der Anzeigetafel. Alle Ergebnisse findest du schön übersichtlich am Ende des Artikels.

Generell sind einige Favoriten ins Straucheln geraten. Bestes Beispiel: Die Seattle Seahawks zu Hause gegen die L.A. Rams. Hand aufs Herz: Wer hat dieses Ergebnis (30:13 für Los Angeles) getippt? Genau. Niemand.

Die Rams waren vor zwei Jahren Super-Bowl-Sieger, in der letzten Saison haben sie nur fünf Spiele von 17 gewinnen können. Ihr Gegner: Die Seattle Seahawks, die heuer das gleiche Ziel haben, wie letztes Jahr: die Playoffs.

Dazu hätten sie allerdings auch Football spielen müssen. Stellenweise hatte man den Eindruck, man würde eine Neuauflage von "Space Jam" sehen. Wer hat den Spielern die Talente geklaut? Bugs Bunny, Ihr Einsatz bitte.