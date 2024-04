Party-Streit eskaliert: 16-Jähriger schießt um sich und trifft aufstrebendes NFL-Talent!

Texans-Shootingstar Tank Dell (24) wurde in seiner Heimat Florida angeschossen. © Logan Riely / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das gab das Franchise des Wide Receivers mittlerweile auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt.

Demnach ist der 24-Jährige bei dem Vorfall in der Stadt Sanford mit einer kleinen Wunde sowie dem Schrecken davongekommen. Er konnte auch bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

"Wir stehen mit ihm und seiner Familie in Kontakt und werden zu angemessener Zeit weitere Updates geben. Bis dahin bitten wir darum, seine Privatsphäre zu respektieren", so die Texans.

Dell stammt aus Daytona Beach in der Nähe von Sanford, wo am frühen Sonntagmorgen während einer privaten Veranstaltung in einer Party-Location nach Behördenangaben gegenüber Associated Press ein Streit ausgebrochen war. An diesem sei der Football-Profi jedoch nicht beteiligt gewesen.

In der Folge der Auseinandersetzung schoss ein 16-Jähriger offenbar wahllos in die Menge und erwischte zehn Personen.

Die wurden in einer örtlichen Klinik hauptsächlich wegen Schussverletzungen unterhalb der Hüfte behandelt, keines der Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.