Chiefs stolpern weiter ungeschlagen durch Saison, Hurts schafft drei Rekorde mit einem Lauf

USA - An diesem NFL-Spieltag gab es natürlich nicht nur das " Munich Game ", bei dem wir für Euch im Stadion waren – auch in den amerikanischen Arenen flog das lederne Ei.

Konnte sein Glück selber nicht fassen: Quarterback Patrick Mahomes bleibt mit seinen Chiefs weiter ungeschlagen. © JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Einen absoluten Leckerbissen bekamen wir schon in der Nacht auf Freitag serviert, als die Baltimore Ravens mit nur einem Punkt gegen die Cincinnati Bengals gewannen.

Das Gegenstück zu dieser 35:34-Werbung für den Sport hätte man sich – mal wieder – auch bei der Partie der Kansas City Chiefs zu Hause gegen die Denver Broncos gewünscht.

Das Spiel hatte zwar seine Standard-Highlights, doch das wirklich faszinierende war der Ausgang der Begegnung. Die Broncos hatten die Sensations-Chance, dem amtierenden Champion mit einem Field Goal bei ablaufender Uhr die erste Niederlage zu bescheren. Aus 35-Yards. Quasi Aufwärm-Entfernung für einen Kicker. Zwei Punkte Rückstand – drei Punkte würde der Treffer bringen.

Doch – man ahnt es schon – daraus wurde nichts. Mit einer Sekunde auf der Uhr blockte Chiefs-Linebacker Leo Chenal den Schuss und rettete Kansas City den 16:14-Sieg.

Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes sprang an der Seitenlinie, als ob er gerade den dritten Superbowl in Folge gewonnen hätte. Okay, das wäre in einigen Wochen tatsächlich möglich.

Aber genau dazu habe ich einen Hot Take: Wer in der Saison so spielt wie Kansas City, der wird in den Playoffs bestraft. Mark my words.