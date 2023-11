NFL kurios: Seahawks werden völlig zerlegt, Raiders gewinnen nach Quarterback- und Trainer-Wechsel

Hoffnung begraben: Mit der Niederlage gegen die Ravens (o.) verlieren die Seahawks ihre Spitzenposition in der Division wieder. © SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am Ende sollten die Chiefs – augenscheinlich auch mit den meisten Fans in der Hütte – mit 21:14 als Sieger vom Platz gehen.

Frankfurt hatte es geschafft, eigene Momente nach dem Munich Game 2022 zu schaffen. Die Zuschauer, die bei der US-Hymne die letzte Zeile lauthals umdichteten in "... and the home of the Chiefs", der NFL-Schiedsrichter Clay Martin, der einen "Fehlstart" vermeldete und die Chance, den weltweiten Zuschauern DJ Ötzi näherzubringen.

Was nicht so geklappt hat, war, das "Country Roads"-Feeling vom Vorjahr zu wiederholen. War vielleicht zu früh oder zu gewollt. Ich schätze, Ersteres trifft eher zu.

So oder so: Das Spiel war vor allem für unser NFL-in-Deutschland-Standing erneut ein voller Erfolg – garantiert auch für die Stadion-Zuschauer und alle Experience-Besucher in "Fränkfört".

Aber auch im Anschluss wurde uns NFL vom Feinsten geboten. Okay, ein paar sichere Wetten waren zu erwarten: Die New England Patriots, die Chicago Bears und die Carolina Panthers unterliegen und auch die Arizona Cardinals holen sich die sechste Pleite in Folge.