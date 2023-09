NFL-Start mit "Oha"-Effekt: Super-Bowl-Champ Kansas City verliert Saison-Auftaktspiel gegen Detroit

In den letzten fünf Jahren im Schnitt nur 3,6 Spiele pro Saison verloren, jedes Jahr in den Playoffs, dreimal Conference Champion und zweifacher Super-Bowl-Meister. Und dieses Team eröffnet vor heimischer Kulisse. Da hat kaum jemand Detroit als Gewinner gesehen.

Auch wenn die meisten Partien erst am Sonntag angepfiffen werden – in der Nacht auf Freitag wurde bereits die neue Saison eingeleitet.

Unverhofft kommt oft: Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes verlässt frustriert das Spielfeld. © David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bereits im zweiten Drive der Lions klingelte es an der Anzeigetafel und die Gäste gingen nach einem Zuckerpass von Jared Goff auf Amon-Ra St. Brown mit 7:0 in Führung.



Das war allerdings per direkter Antwort schnell ausgeglichen: Als die Chiefs zurückkamen, ließ Patrick Mahomes mit seinem Pass am Ende den frisch gedrafteten Rookie Rashee Rice in der Endzone tanzen.

Wenige Sekunden vor der Halbzeit konnten die Hausherren ihre Führung zum 14:7 ausbauen. Den besten Moment des Spiels – zumindest persönlich – hatte in der zweiten Hälfte der Wildkatzen-Safety Brian Branch, der in seinem ersten Spiel als Profi einen Mahomes'schen Pass-Abpraller in einen Pick-6 zum Ausgleich verwandeln konnte.

Ab dann stand die Lions-Verteidigung und die Hausherren konnten "nur" mit zwei Field Goals von Harrison Butker zum 14:17 und 14:20 eine Führung erzielen, beziehungsweise ausbauen. Das sollte sich rächen, als David Montgomery mit einem 8-Yards-Lauf durch die Mitte die 21:20-Führung für die Lions zurückholte und zugleich den Endstand herstellte.

Überragend waren die Lions nicht, aber für die Chiefs hat es gereicht – so komisch es klingen mag. Die Partie war jedoch der spannende Auftakt, den man sich zur Eröffnung erhofft hatte und verkürzt die Wartezeit zum nun wieder startenden "Football Sunday".

Und wie in der vergangenen Saison wird TAG24 in der NFL-Rubrik an jedem Spieltag die Begegnungen wieder fest im Blick haben. Nach so einen Auftakt sogar mit noch mehr Spannung. Bei solch einem Skript ...