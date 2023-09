Lösung zum DAZN-NFL-Debakel: So bucht ihr den "Game Pass" auch ohne Kreditkarte - und in Raten

In der Nacht auf Freitag startet die neue NFL-Saison mit der Partie Detroit Lions (blaues Trikot) gegen den amtierenden Champion, die Kansas City Chiefs. © Rey Del Rio / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nun sind es nur noch Tage, gefühlt nur noch Stunden, bis zum Eröffnungsspiel der National Football League.

Und noch immer kämpfen viele Fans mit einem großen Problem: den "Game Pass" zu buchen.

Grundsätzlich kein Problem, wenn man eine Kreditkarte hat. Denn das ist bei vielen Leuten die einzige Option, zu bezahlen. Haben aber viele nicht - und wollen das auch nicht.

Vor allem sind jene betroffen, die bereits früher bei dem NFL-Dienst angemeldet waren. Zwar wurde in mehreren Gesprächen mit dem DAZN-Support zugegeben, dass man momentan technische Probleme hätte und an einer Lösung arbeiten würde. Doch wann man mit Klarna, Paypal, ApplePay & Co. bezahlen könne, ist unklar.

Eine Lösung für das Problem ist jetzt aber gefunden. Zumindest, wenn man gut aufpasst, kann man den kompletten Game-Pass-Dienst - und zwar nur den - ganz einfach buchen und ohne Kredit-/Debitkarte bezahlen. Auf einmal oder in vier Raten.