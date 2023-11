NFL: Sensationsspiele, die keine wurden, und Trainer, die am Stadion-Ordner scheitern

USA - Ein extralanger NFL-Spieltag mit Thanksgiving-Partien am Donnerstag, Freitagsspiel (danke, Amazon) und Favoriten-Schrecks am Sonntag. Der 12. Spieltag hatte einiges im Angebot.

Sorgten – in doppelter Hinsicht – für überraschte Blicke: Der Underdog, die Las Vegas Raiders (schwarzes Trikot), führten mit einer 14:0-Führung die Chiefs vor. Zumindest für kurze Zeit. © Jeff Bottari / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ein Lowlight-Highlight am Rande war - abseits des Feldes - der Trainer der Green Bay Packers: Matt LaFleur (44) ist offenbar so unbekannt in Detroit, dass er von einem der Stadion-Ordner aufgehalten wurde, als er in die Kabine gehen wollte.

Konnte am Ende dann schnell geklärt werden - trotzdem hatte diese Szene für Verwirrung gesorgt. Immerhin gewannen seine Mannen gegen die Lions - durchaus überraschend - mit 29:22.

Einen Fehler in der Matrix hatte man aber wohl bei der Partie Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders. Wer da ein paar Minuten zu spät eingeschaltet hat, sah die Vegas-Jungs mit 14:0 in Führung.

Gegen die Kansas City Chiefs! Wir erinnern uns: amtierender Super-Bowl-Champion. Nach dem vereinsinternen Kahlschlag - nach ausbleibenden Leistungen - jetzt mit Rookie-Headcoach und Rookie-Quarterback die Raiders.

Die Euphorie sollte jedoch nicht lange anhalten. Denn irgendwann fiel den Chiefs ein: "Ey, Moment. Wir sind doch hier der klare Favorit." Was folgte, waren 31 Punkte, die lediglich mit einem Raiders-Field-Goal kurz unterbrochen wurden. Universum also wieder im Gleichgewicht.