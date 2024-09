NFL startet: Alle gegen die Chiefs! So sieht der erste Spieltag aus

USA - Kommende Nacht geht es los! Die Kansas City Chiefs haben das Thron-Abo in der National Football League (NFL). Zweimal in Folge wurden sie zuletzt Super-Bowl -Sieger. 31 Mannschaften wollen diesen Lauf ab diesem Wochenende stoppen.

Aus diesem Grund haben die restlichen Franchises vor allem ein Ziel: Die Titelverteidiger am dritten Triumph in Folge abzuhalten – es wäre das erste Mal in der NFL, wenn ihnen das gelinge.

Der Moment seines Saison-Endes – im ersten Spiel für die Jets: Aaron Rodgers (40, r.) wird von Bills-Defender Leonard Floyd (31) fair zu Boden gebracht. Dabei riss Rodgers' Achillessehne. © ELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Wer jetzt eine lange Pause bis zum traditionellen Football-Sonntag befürchtet, für den gibt es gute Nachrichten. 24 Stunden später, in der Nacht auf Samstag ab 2.15 Uhr, treffen in São Paulo die Green Bay Packers auf die als Heimteam aufgestellten Eagles.

Kurios: Beide Teams haben die Farbe Grün in ihren Vereinsfarben. Weil jedoch der Stadtrivale des im Stadion heimischen Fußballklubs SC Corinthians – Palmeiras São Paulo – in Grün spielt, sei das Tragen dieser Farbe auf dem Feld und angeblich auch auf den Rängen verboten.

Die NFL zeigte sich zuversichtlich, hier eine Ausnahmeregelung erreichen zu können. Man darf gespannt sein.

Nach den regulären Spielen am Sonntag schließt in der Nacht auf Dienstag die Partie zwischen den New York Jets und Titel-Vize San Francisco den ersten Spieltag ab. Worauf man sich da besonders freuen kann: Jets-Quarterback und Veteran Aaron Rodgers (40) hätte vor einem Jahr sein erstes Spiel im Trikot der New Yorker absolvieren sollen.

Nach nur wenigen Minuten auf dem Platz riss ihm während eines QB-Sacks die Achillessehne – Saison vorbei. Der Typ wird heiß wie Frittenfett auf einen (richtigen) Einstand sein.