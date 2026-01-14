"Sachen packen" und "Burger wenden": Junger Football-Fan geht nach Niederlage viral

Philadelphia (USA) - Der amtierende NFL-Champion ist raus: In der Nacht zu Sonntag mussten sich die Philadelphia Eagles in der Wild-Card-Runde der Playoffs gegen die San Francisco 49ers mit 19:23 geschlagen geben. Ein junger Fan sprach anschließend offenbar vielen Fans der "Birds" aus der Seele.

Sam Salvo (11, r.) traf nach dem Playoff-Aus einen Nerv bei den Eagles-Fans. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/thereal_samsalvo, MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der elfjährige Sam Salvo stellte sich nach dem Ende der Partie den Fragen des US-amerikanischen Lokalsenders "6abc" - und dabei eindrucksvoll unter Beweis, warum er von seiner Familie auch "Slammin' Sam" ("knallharter Sam") genannt wird.

Zunächst erläuterte der Junge, dass er die Tickets für das Spiel zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und bejahte die Nachfrage, ob er lieber Kohle bekommen hätte.

Dann knöpfte er sich seine Eagles vor: "Ich fühle gerade zwei Sachen - A: Ich will, dass A. J. Brown seine Sachen packt und verschwindet. Ich liebe dich, A. J., aber du kannst in so einem Spiel nicht solche Bälle fallen lassen", bekam erst der Star-Receiver sein Fett weg.

Anschließend erwischte es den Offensive Coordinator von Philadelphia: "Ich will außerdem, dass Kevin Patullo irgendwo Burger wendet, zum Beispiel beim McDonald's um die Ecke", wetterte Sam. "Er ist zwar Offensive Coordinator, aber Burger wenden passt besser zu ihm. Auf der einen Seite ist er am Kochen, die andere ist komplett roh."