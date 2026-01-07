Alle Tickets gelöst! NFL startet in die Playoffs: Diese Teams treffen jetzt aufeinander
USA - Die reguläre Saison ist vorbei und die NFL startet Samstagnacht (deutscher Zeit) in die Playoffs. Einige Post-Season-Teilnehmer hatten Football-Fans im September wohl nicht auf ihrer Bingo-Karte. Es wird wild!
Bekanntlich ist die NFL in die beiden Unterligen AFC und NFC unterteilt. Die Sieger der jeweiligen Conferences treffen im Super Bowl aufeinander.
Wir starten unsere Übersicht mit der "American Football Conference" (AFC). Hier haben sich die Denver Broncos (Platz 1) das Freilos gesichert.
Als bestes Team der AFC bekommen sie eine Woche spielfrei und treffen dann vielleicht – je nach Ergebnissen aller Spiele – auf den Sieger der Partie Buffalo Bills (Platz 6) gegen Jacksonville Jaguars (3).
Die beiden weiteren Begegnungen der "Wild Card"-Runde finden zwischen den Los Angeles Chargers (7) und den New England Patriots (2) sowie zwischen den Houston Texans (5) bei den Pittsburgh Steelers (4) statt.
Die zwei Sieger dieser Aufeinandertreffen dürfen dann in der "Divisional Round" ran. Damit steht der Ablauf auf der "roten Seite", also der AFC fest. Und wo es bei den Amerikanern Rot gibt, ist bekanntlich Blau nicht weit.
Seahawks könnten bis Super Bowl nur Rivalen-Matches haben
Und diese blaue Seite ist die "National Football Conference", also die "NFC". Hier stehen die Seattle Seahawks (1) an der Spitze und dürfen eine Woche entspannt Kräfte sammeln.
Sie steigen in der Divisional Round ein, wenn unter andere, der Sieger zwischen den Los Angeles Rams (5) und den Carolina Panthers (4) feststeht.
Die beiden weiteren Partien: Die Green Bay Packers (7) müssen zu den Chicago Bears (2) reisen.
Die San Francisco 49ers (6) - die natürlich den Super Bowl im eigenen Stadion besonders motiviert anpeilen - treffen auf ihren ungeliebten Playoff-Rivalen, die Philadelphia Eagles (3). Wie eng diese Liga beieinander ist, zeigt der 6. Platz der 49ers. Hätten sie am Wochenende gewonnen, wären sie die Nummer 1 der NFC.
Apropos Spitzenreiter. Besonders die Untergruppe "NFC West" hat in diesem Jahr so extrem gut abgeliefert, dass drei von vier Teams im NFL-Playoff-Picture zu finden sind: Seahawks, Rams und Niners. Nicht nur hier wird die Luft brennen.
Termine und Begegnungen zur ersten Playoffs-Runde der NFL
Die NFL startet in die Wild Card der ersten Playoffs-Runde. Bislang wissen wir, wer gegen wen antreten muss.
Hier seht Ihr chronologisch, wann die jeweiligen Partien steigen. Wie immer gilt: Das Heimteam steht ligatypisch an zweiter Stelle.
- NFC: Los Angeles Rams (5) @ Carolina Panthers (4) - Sa., 22.30 Uhr
- NFC: Green Bay Packers (7) @ Chicago Bears (2) - So., 2 Uhr
- AFC: Buffalo Bills (6) @ Jacksonville Jaguars (3) - So., 19 Uhr
- NFC: San Francisco 49ers (6) @ Philadelphia Eagles (3) - So., 22.30 Uhr
- AFC: Los Angeles Chargers (7) @ New England Patriots (2) - Mo., 2 Uhr
- AFC: Houston Texans (5) @ Pittsburgh Steelers (4) - Di., 2 Uhr
Die jeweiligen Erstplatzierten - die Denver Broncos (AFC) und die Seattle Seahawks (NFC) - haben am ersten Post-Season-Wochenende frei.
Sie steigen erst nach der Wild-Card-Runde in den Kampf um den Super Bowl ein.
Titelfoto: RIO GIANCARLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP