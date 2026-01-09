NFL-Star redet vor Playoff-Duell nicht mit seiner Schwester

Chicago (USA) - Ist Wasser doch dicker als Blut? Tight End Cole Kmet (26) trifft in der Wild-Card-Runde der NFL-Playoffs mit seinen Chicago Bears auf den großen Erzrivalen aus Green Bay . Doch ausgerechnet mit seiner eigenen Schwester herrscht in der Woche vor der hitzigen Rasenschlacht Funkstille.

Für Cole Kmet von den Chicago Bears wird die Wild-Card-Runde besonders: Er spielt gegen seinen Schwager in spe. © Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Schwesterherz Frankie Kmet ist nämlich mit Lukas Van Ness (24) zusammen, seines Zeichens Defensive End bei den Packers.

Die Rivalität zwischen Green Bay und den Bears gilt als die größte und älteste in der US-amerikanischen Football-Landschaft. Sie besteht schon mehr als 100 Jahre, damals schmückte die Franchise aus Illinois noch der Beiname "Staleys".

186 Mal trafen die Teams seitdem schon aufeinander, in Chicago nehmen die Verantwortlichen traditionell nicht einmal den Namen der Packers in den Mund - und innerhalb der Familie Kmet wird die Fehde offenbar ebenfalls gelebt.

Der Teilzeit-Passempfänger der Bären wisse nicht einmal genau, wem denn seine Schwester nun etwas doller die Daumen drückt, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Duell verriet.

"Ich spreche in der Packers-Woche nicht mit ihr. Ich finde es nach dem Spiel heraus", antwortete Cole breit grinsend auf die entsprechende Frage.

Komplett habe er den geschwisterlichen Kontakt dann aber doch nicht abgebrochen: "Sie hat nach Tickets gefragt und ich habe ihr Tickets geschickt. Nur auf die anderen Sachen habe ich nicht geantwortet", fügte der 26-Jährige an.