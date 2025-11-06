Schock in NFL: Junger Cowboys-Star plötzlich gestorben

Dallas (USA) - Traurige Nachrichten aus der USA: NFL -Star Marshawn Kneeland ist völlig überraschend verstorben. Der Defensive End der Dallas Cowboys wurde nur 24 Jahre alt. Er verstarb am Donnerstagmorgen (Ortszeit), wie sein Team in den sozialen Medien bestätigte.

Marshawn Kneeland wurde nur 24 Jahre alt. © MICHAEL HICKEY /GETTY IMAGES VIA AFP

"In extremer Trauer" berichteten die Cowboys von dem plötzlichen Tode des jungen Football-Stars. "Marshawn war ein beliebter Mitspieler und beliebtes Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete gehen an seine Freundin Catalina und seine Familie."

Kneelands Agent Jonathan Perzley postete ebenfalls eine Erklärung zum Tod des Sportlers und sagte: "Ich bin zutiefst erschüttert, bestätigen zu müssen, dass mein Klient und liebster Freund Marshawn Kneeland letzte Nacht verstorben ist."

Der 24-Jährige habe "bei jedem Spielzug, jedem Training und jedem Moment auf dem Feld sein Bestes" gegeben. Jemanden mit seinem Talent, seinem Kampfgeist und seiner Güte zu verlieren sei ein Schmerz, den der Agent kaum in Worte fassen könne.

Weder die Cowboys noch Perzley machten zunächst konkretere Angaben zu dem plötzlichen Ableben Kneelands. Die Todesumstände sind somit noch völlig unklar.