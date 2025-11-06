Schock in NFL: Junger Cowboys-Star plötzlich gestorben
Dallas (USA) - Traurige Nachrichten aus der USA: NFL-Star Marshawn Kneeland ist völlig überraschend verstorben. Der Defensive End der Dallas Cowboys wurde nur 24 Jahre alt. Er verstarb am Donnerstagmorgen (Ortszeit), wie sein Team in den sozialen Medien bestätigte.
"In extremer Trauer" berichteten die Cowboys von dem plötzlichen Tode des jungen Football-Stars. "Marshawn war ein beliebter Mitspieler und beliebtes Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete gehen an seine Freundin Catalina und seine Familie."
Kneelands Agent Jonathan Perzley postete ebenfalls eine Erklärung zum Tod des Sportlers und sagte: "Ich bin zutiefst erschüttert, bestätigen zu müssen, dass mein Klient und liebster Freund Marshawn Kneeland letzte Nacht verstorben ist."
Der 24-Jährige habe "bei jedem Spielzug, jedem Training und jedem Moment auf dem Feld sein Bestes" gegeben. Jemanden mit seinem Talent, seinem Kampfgeist und seiner Güte zu verlieren sei ein Schmerz, den der Agent kaum in Worte fassen könne.
Weder die Cowboys noch Perzley machten zunächst konkretere Angaben zu dem plötzlichen Ableben Kneelands. Die Todesumstände sind somit noch völlig unklar.
Marshawn Kneeland lief 18-mal in der NFL auf
Kneeland wuchs im US-Bundesstaat Michigan auf, spielte von 2019 bis 2023 bei den Broncos an der Western Michigan University. Im NFL-Draft 2024 wurde er in der zweiten Runde an der insgesamt 56. Stelle von den Dallas Cowboys ausgewählt.
In seiner tragischerweise nur kurzen Profi-Karriere gelangen dem Defensiv-Mann in insgesamt 18 Spielen 26 Tackles und (erst vor wenigen Tagen) sogar ein Touchdown.
Die Anteilnahme in NFL-Kreisen kannte kurz nach Bekanntwerden der Todesmeldung keine Grenzen. In den sozialen Medien drückten unzählige Fans - auch konkurrierender Teams - ihre Trauer aus.
"Mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Teamkollegen und allen, die ihn geliebt haben. Ich hoffe, sie spüren in dieser unvorstellbar schweren Zeit die Unterstützung der gesamten Football-Gemeinschaft", schrieb dazu auch sein Agent.
Titelfoto: MICHAEL HICKEY /GETTY IMAGES VIA AFP