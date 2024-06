Schock in der NFL: Spieler erleidet Herzstillstand!

Kansas City - Schockierender Notfall: Die Kansas City Chiefs mussten am Donnerstag ihr Teamtraining unterbrechen, nachdem Defensive Lineman BJ Thompson (25) einen Herzstillstand erlitten hat.

Brandon Thompson Jr. (25, Nummer 53, r.) ist American-Football-Defensive End für die Kansas City Chiefs in der National Football League. © Kework Djansezian/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Die amtierenden Superbowl-Champions sagten sämtliche Aktivitäten für Donnerstag ab, wie die NFL in einer Mitteilung bekannt gab. NFL Network Insider Tom Pelissero berichtete auf der Plattform X, Thompson habe während einer "Special Teams Besprechung" einen Krampfanfall und kurz darauf einen Herzstillstand erlitten.



Das medizinische Personal habe "sofort reagiert" und einen Rettungswagen gerufen, der den 25-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht hat.

Wenige Stunden später dann das Update: "BJ Thompson befindet sich in einem stabilen Zustand." Dem Spieler scheint es also wieder besser zu gehen.

Die für den Tag geplanten Medientermine mit Cheftrainer Andy Reid (66) und ausgewählten Spielern wurden Angaben der NFL zufolge auf Freitag, den 7. Juni verschoben.

Thompson wurde beim NFL Draft 2023 in der fünften Runde an Position 166 gepickt. Bisher kam er aber nur in Woche 18 im Spiel gegen die Los Angeles Chargers zum Einsatz.