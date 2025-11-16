Schüsse auf NFL-Profi vor Restaurant: Kris Boyd schwer verletzt

New York (USA) - Football-Profi Kris Boyd (29) vom NFL-Club New York Jets ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten in New York angeschossen und schwer verletzt worden.

NFL-Profi Kris Boyd (29, hier im Trikot der Minnesota Vikings) wurde auf offener Straße angeschossen. (Archivfoto) © David Banks/AP/dpa

Er sei in einem kritischen, aber stabilen Zustand, hieß es. Ein 29-Jähriger sei am frühen Sonntagmorgen vor einem Restaurant in Midtown angeschossen worden, er wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Manhattan gebracht, teilte die Polizei mit. Boyds Name wurde nicht genannt.

Dafür äußerten sich die Jets zu dem Vorfall. "Wir sind über die Situation um Kris Boyd informiert und geben derzeit keinen weiteren Kommentar ab", sagte ein Sprecher.

Laut Medien soll Boyd von zwei Schüssen in den Bauch getroffen worden sein.

Boyds Teamkollege Jermaine Johnson (26) schrieb auf X: "Bitte betet alle für meinen Bruder und Teamkollegen Kris Boyd und seine Familie! Herr, bitte schütze Kris und führe ihn wieder gesund und in Sicherheit."