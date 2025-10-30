Das schnelle Ende des Cam Skattebo: Diese Verletzung schockte NFL-Fans aller Lager

Zwei Monate nach seinem Start in der NFL war er der Inbegriff von Oldschool-Football. Nun ist die Saison für den 23-jährigen Rookie Skattebo vorbei.

Von Marco Schimpfhauser

USA - Zwei Wochen ist es her, da widmete ich diese Kolumne einem Spieler, der die komplette NFL auf links drehte. Nun fand der Hype um Giants' Rookie-Runningback Cam Skattebo (23) ein abruptes Ende.

Er zog die Herzen der Fans aller Lager an, doch nach Woche 8 war Schluss: Für Neuling Cam Skattebo (23) ist diese Saison verletzungsbedingt gelaufen. © Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Sein völlig aufgedrehtes Auftreten, sein naiv-furchtloses Durchziehen gegen NFL-Legenden auf dem Platz, seine aufgepeitschten "Woohooo!"-Rufe, die zwei Räume weiter die Pressekonferenzen unterbrachen, "Hulk Hogen"-mäßige Shirt-Zerreißer nach dem Spiel – das alles machte Skattebo zur Galionsfigur der NFL-Newcomer. Parodien, Imitationen und Comedy-Reels überschwemmten die sozialen Netzwerke. Sein Name wurde selbst in Deutschland innerhalb der Football-Bubble zum Synonym für heftige Kollisionen. "Ich habe gerade den Tisch geskatteboot", hörte man ähnlich bereits in großen Podcasts. NFL NFL in Berlin: Star-Rapper tritt in Halbzeit-Show auf Dann kam der letzte Spieltag. Die New York Giants zu Gast beim Nachbar-Rivalen und Champion, den Philadelphia Eagles. "Bam Bam" Skattebo versucht, einen Pass zu fangen, wird dabei durch einen Hip-Drop-Tackle zu Boden gebracht. Eine Tackle-Technik, die seit diesem Jahr wegen der Verletzungsgefahr verboten wurde. Und in dieser Szene sieht man auch, warum.

Geliebte Rivalen: Chiefs reisen zu den Buffalo Bills

Rivalen der AFC: Patrick Mahomes (30, l.) besucht mit seinen Kansas City Chiefs Josh Allen (29) und die Buffalo Bills. © David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Der 23-Jährige geht zu Boden, sein Fuß bleibt im Rasen hängen und steht dann im 90-Grad-Winkel vom Bein weg. Das komplette Stadion wird leise. Cam Skattebo muss mit einem Wagen vom Platz gefahren werden, beide Teams verabschieden ihn noch vor Abfahrt in sein Saison-Ende; Fans aller Lager senden Genesungswünsche an den "Nature Boy" in der NFL. Noch am Sonntagabend kam die erste und hoffentlich einzige OP. "Die Operation ist gut verlaufen. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Stadt Philadelphia dafür bedanken", meldete sich der Youngster über Social Media zu Wort und schob hinterher: "Alles wird gut werden. Bin gleich wieder da." NFL Nach dem Wahnsinn von Denver: Wo knallt es am NFL-Sonntag als Nächstes? Doch richten wir den Blick nach vorn: Der neunte Spieltag steht an und ganz oben auf der Watchlist dürfte da die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills sein Oder anders gesagt: Patrick Mahomes vs. Josh Allen – die modernste NFL-Rivalität im AFC-Zirkel. Playoff-Seeding-Duell, Star-Power und Drama-Garantie. Zuvor lockt vor allem das Divisions-Duell zwischen den Minnesota Vikings und den Detroit Lions. Außerdem – ehe sie in der Folgewoche in Berlin sind – besuchen die Indianapolis Colts als Liga-Krösus die Pittsburgh Steelers.

Das sind die NFL-Begegnungen am neunten Spieltag