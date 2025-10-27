Seine letzte Bitte wird nicht erhört: NFL-Star stirbt mit nur 41 Jahren

New York City (USA) - Die Football-Welt trauert um Nick Mangold. Der langjährige Center der New York Jets ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben. Erst vor knapp zwei Wochen hatte er seine Fans noch um Hilfe gebeten.

Nick Mangold (†41) hat den Kampf gegen seine chronische Nierenkrankheit am Wochenende leider verloren. © Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das gab die Franchise aus dem "Big Apple" am Sonntag bekannt. Demnach schied der frühere NFL-Profi nach Komplikationen im Zusammenhang mit seiner Nierenerkrankung Samstagnacht aus dem Leben.

"Nick war mehr als nur ein legendärer Center. Er war ein Jahrzehnt das Herzstück unserer Offensive Line und ein beliebter Teamkollege, dessen Führungsqualitäten und Härte eine Ära des Jets-Footballs geprägt haben", adelte ihn Jets-Besitzer Woody Johnson (78).

Ein am 14. Oktober von Mangold veröffentlichter Brief macht den bitteren Verlust umso tragischer. Darin erläuterte der siebenfache Pro-Bowler nämlich seine Situation und bat um eine Spenderniere.

"2006 wurde bei mir ein genetischer Defekt diagnostiziert, der zu einer chronischen Nierenerkrankung geführt hat", schrieb der dreifache All-Pro-Center. Nach einem schwierigen Sommer unterzog sich der Ex-Footballer zuletzt einer Dialyse und benötigte eine neue Niere.

"Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit", erklärte Mangold.