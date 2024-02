Flirt mit der Kristallkugel: Wer gewinnt den Super Bowl - und warum?

Las Vegas (USA) - In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Las Vegas die amtierenden Titelverteidiger - die Kansas City Chiefs - gegen die San Francisco 49ers um den 58. Super Bowl spielen.

Denn im Endspiel steht er knapp 2:1. Drei Teilnahmen, zwei Siege. Aber was bedeutet das in diesem Jahr? Genau. Nichts.

Der Super Bowl ist dann das Finale, in dem die beiden Meister gegeneinander antreten. Und da kann man sehr wohl gegen einen Patrick Lavon Mahomes II. wetten.

Allgemein gilt die Regel: Wette in den Playoffs nie gegen Patrick Mahomes - Quarterback der Kansas City Chiefs. Das stimmt. Aber die Playoffs sind seit zwei Wochen vorbei. In den Playoffs geht es darum, den Champion der beiden NFL-Conferences AFC und NFC zu ermitteln.

Nun verrate ich Euch, was mir meine imaginäre Kristallkugel verrät. Damit Ihr schon lauthals im Irish Pub Eurer Wahl vor dem Spiel den Nostradamus spielen könnt.

In den Playoffs habe ich an dieser Stelle versucht, bei jedem Spiel den Sieger vorherzusagen . Achtmal lag ich dabei richtig, viermal lag ich daneben - teils mit riskanten Tipps, zugegeben. Da war das Bauchgefühl vermutlich eine Verdauungsstörung, aber nicht mehr.

Ezra Shaw/Getty Images via AFP

Die Albträume jeder Defense: die beiden Super-Bowl-Quarterbacks Brock Purdy (24, San Francisco, l.) und Patrick Mahomes (28, Kansas City). © Chris Unger/Getty Images via AFP

Obwohl, die Zahlen sprechen nicht gerade für ihn. Er hat statistisch gesehen seine schlechteste Saison gespielt, Siege wurden mehr als nur einmal von seiner Defense erkämpft und - so ehrlich muss man sein - einige Partien haben die Chiefs nicht gewonnen, sondern die Gegner verloren.



Aber: Das zeigt vor allem, dass es ein Teamsport ist und - Zahlen hin oder her - die Chiefs stehen erneut im Endspiel. So etwas passiert nicht zufällig.

Wir haben auf beiden Seiten eine extrem gute Defense, die, wenn sie Schwächen zeigt, oft einen Weg findet, Spiele doch noch zu drehen. Für Fans der Verteidigungs-Formationen wird dieses Spiel wohl ein Hochgenuss.

Dreh- und Angelpunkt für beide Offense-Formationen werden zwei bestimmte Faktoren: die Quarterbacks und die Laufspiele. Die Chiefs haben gegen den Lauf nur drei NFL-Team statistisch hinter sich lassen können. Die anderen 27 hatten es besser drauf.

Hinzu kommt: Sie müssen es mit dem Nummer-eins-Runningback der Liga und frisch gewählten "Offense Player of the Year", Christian McCaffrey, aufnehmen. Mehr als 2000 Yards hat er mit dem Ball in dieser Saison zurückgelegt. Den kann man stoppen, klar. Aber wehe, du schaffst es nicht.

Quarterback der 49ers ist der Jungspund Brock Purdy. Viele Experten sagen derzeit immer voraus: Den muss man mit Blitz-Spielzügen unter Druck setzen. Ja, Freunde, aber Ihr vergesst eine Sache: Kein anderer Quarterback in der gesamten NFL ist bei einer blitzenden Defense produktiver als Brock Purdy. Ein Dilemma also.