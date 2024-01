NFL-Prediction: Wir tippen die letzten beiden Playoffs-Spiele vor dem Super Bowl

USA - Wir müssen jetzt ganz stark sein, liebe Leser. Die NFL -Saison 2023 neigt sich mit den Playoffs nun dem Ende entgegen. Es steht der letzte Spieltag vor dem Super Bowl an.

Der Titelverteidiger, Kansas City Chiefs (rot), wird mit den Baltimore Ravens alles andere als einen leichten Gegner im AFC Conference Final haben. © Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In diesem Halbfinale geht es für vier Teams nicht nur um den Einzug ins gelobte Football-Land: Es geht auch um die jeweiligen Meisterschaften.

In den Unterligen AFC und NFC werden an diesem Sonntag die beiden Champions ermittelt - und die beiden Sieger aus diesen Conference Finals reisen zum 58. Super Bowl ins Allegiant Stadium nach Las Vegas.

Am Sonntag kämpfen die Kansas City Chiefs (11-6) mit den Baltimore Ravens (13-4) und die Detroit Lions (12-5) mit den San Francisco 49ers (12-5) in den jeweiligen Conference-Meisterschaften um eines der beiden Endspiel-Tickets.

Wie sieht meine Vorhersagen-Bilanz bisher aus? In der letzten Woche war die Trefferquote 50:50. Zu meiner Verteidigung: Ich habe gegen die Ravens getippt und auf meinen inneren Mephisto gehört. War eine dumme Idee. Houston? Ernsthaft, Herr Mephistopheles? Egal. Neue Batterien also in die Kristallkugel und los geht's.

In der AFC spielen also die Kansas City Chiefs - amtierender Champion - gegen die Baltimore Ravens.

Und man höre und staune: Die Titelverteidiger sind der Underdog. Auf nahezu allen Positionen sind die Ravens personell mit den besseren Waffen ausgestattet.