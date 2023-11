Nächster Todes-Schock: Zweimaliger Super-Bowl-Champion stirbt

Harald Hasselbach (†56) gewann mit den Denver Broncos zweimal den Super Bowl. © Bildmontage: HENNY RAY ABRAMS / AFP, AFP PHOTO/Dan LEVINE DAN LEVINE / AFP

Wie seine Familie bekannt gab, erlag der zweifache Gewinner des Super Bowls einem Krebsleiden.

"Vor weniger als sechs Monaten haben wir von seiner Krankheit erfahren und er kämpfte so stark, wie ein Mensch nur kämpfen kann, mit einer unglaublichen Kraft. Er ist friedlich und schmerzfrei zu Hause seinem Krebsleiden erlegen", schrieben die Angehörigen.

Laut ESPN litt der ehemalige NFL-Star an einem muzinösen Adenokarzinom, das bereits Metastasen gebildet hatte. "Er hat in den vergangenen Wochen eine überwältigende Menge an Unterstützung erfahren, einschließlich ehemaliger Teamkollegen, Trainer und Familie, die aus der gesamten Welt eingeflogen sind", bedankte sich die Familie bei allen, die mit dem Ex-Sportler gebetet und gehofft hatten, er könne diese Krankheit besiegen.

Der 56-Jährige hinterlässt seine Frau Aundrea, die vier Kinder Ashlee, Terran, Aven und Khan sowie vier Enkelkinder. Hasselbach war ein gebürtiger Niederländer, der aber bereits zu High-School-Zeiten in British Columbia in Kanada lebte.