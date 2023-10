Tödliches Drama in den USA: NFL-Star und Super-Bowl-Champion stirbt bei Flugzeugabsturz

Russ Francis (†70, M.) gewann 1984 mit den San Francisco 49ers den Super Bowl. © IMAGO / ZUMA Wire

Wie sein Bruder auf Facebook mitteilte, verstarb der ehemalige Tight End der New England Patriots und der San Francisco 49ers in Folge eines Flugzeugabsturzes am Sonntag.

"Mein älterer Bruder Russ Francis ist gerade bei einem Flugzeugabsturz in Lake Placid, New York, ums Leben gekommen. Fliegen war die lebenslange Leidenschaft meines Bruders und vielleicht ein passender Weg für ihn zu gehen. Gott sei mit Dir, mein großer Bruder", schrieb Ed Francis Jr. auf Facebook.

Wie US-amerikanische Medien am Montag berichteten, sei Russ gegen 16 Uhr mit einer Cessna 177 unterwegs gewesen. Mit ihm an Bord war sein Kollege und ehemaliger Kommandant der U.S, Air Force Thunderbirds, der Kunstflugstaffel, Richard McSpadden (63). Beide hoben gegen 16 Uhr mit der Maschine ab.

Schon kurz nach dem Start gab es allerdings offenbar technische Probleme. Wie die New York State Police später mitteilte und wie auf Fotos zu sehen ist, krachte das Kleinflugzeug gegen Bäume und eine Böschung an der Ecke des Flughafens. Auch der zweite Mann an Bord überlebte das Unglück nicht.