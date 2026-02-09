 541

Vier Kinder in einem Jahr - von vier Frauen! Super-Bowl-Star war auch neben dem Platz fleißig

Stefon Diggs von den New England Patriots hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Gleich viermal wurde er 2025 Vater - von vier verschiedenen Frauen.

Von Aliena Rein

Santa Clara (USA) - Mit den New England Patriots verlor Stefon Diggs (32) in der Nacht zu Montag den Super Bowl gegen die Seattle Seahawks. Trösten lassen kann sich der NFL-Star von seinen Kindern, von denen hat er nämlich jede Menge. Allein 2025 wurde er viermal (!) Vater - und das von vier verschiedenen Frauen.

Patriots-Wide-Receiver Stefon Diggs (32) hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich.  © Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Im Herbst 2025 brachte US-Rapperin Cardi B (33), mit der Diggs seit Ende 2024 zusammen ist, das erste gemeinsame Kind des Paares auf die Welt.

Doch dabei blieb es nicht: Wie The Sun US berichtete, ist der kleine Junge nur eines von insgesamt vier Kindern, die der Wide Receiver 2025 begrüßen durfte.

Gleich zwei Mädchen wurden demnach im April geboren, kurz nach Cardi B brachte zudem eine weitere Frau einen Sohn von Diggs zur Welt.

Doch bereits vor dem Baby-Reigen, den der 32-Jährige 2025 erlebte, war er zweifacher Vater. 2016 kam seine älteste Tochter Nova zur Welt, 2023 folgte Töchterchen Shiloh.

Cardi B (33) bekam im Herbst ihr viertes Kind, das erste gemeinsame mit Stefon Diggs. Für ihn war es Kind Nummer 5 - kurz darauf wurde er zum sechsten Mal Vater.  © Justin Edmonds / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auch die beiden haben unterschiedliche Mütter, alle sechs Frauen samt Kindern wohnen über die gesamten USA verstreut - Familienfeiern im Hause Diggs dürften also zu einer komplizierten Angelegenheit werden.

Unterhaltszahlungen sollten allerdings kein Problem für den US-Amerikaner sein: Bei den Patriots unterschrieb er 2025 einen Vertrag, der ihm für die nächsten vier Jahre 69 Millionen Dollar (rund 58 Millionen Euro) beschert.

