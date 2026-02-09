Vier Kinder in einem Jahr - von vier Frauen! Super-Bowl-Star war auch neben dem Platz fleißig

Santa Clara (USA) - Mit den New England Patriots verlor Stefon Diggs (32) in der Nacht zu Montag den Super Bowl gegen die Seattle Seahawks. Trösten lassen kann sich der NFL-Star von seinen Kindern, von denen hat er nämlich jede Menge. Allein 2025 wurde er viermal (!) Vater - und das von vier verschiedenen Frauen.

Patriots-Wide-Receiver Stefon Diggs (32) hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. © Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Im Herbst 2025 brachte US-Rapperin Cardi B (33), mit der Diggs seit Ende 2024 zusammen ist, das erste gemeinsame Kind des Paares auf die Welt.

Doch dabei blieb es nicht: Wie The Sun US berichtete, ist der kleine Junge nur eines von insgesamt vier Kindern, die der Wide Receiver 2025 begrüßen durfte.

Gleich zwei Mädchen wurden demnach im April geboren, kurz nach Cardi B brachte zudem eine weitere Frau einen Sohn von Diggs zur Welt.

Doch bereits vor dem Baby-Reigen, den der 32-Jährige 2025 erlebte, war er zweifacher Vater. 2016 kam seine älteste Tochter Nova zur Welt, 2023 folgte Töchterchen Shiloh.