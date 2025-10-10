Kirk-Anhänger toben wegen Superbowl-Auftritt von Bad Bunny - und planen eigene Halftime-Show

Santa Clara (USA) - Seit einigen Tagen steht fest, dass der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny (31) beim kommenden Super Bowl die Nachfolge von Kendrick Lamar (38), Usher (46) und Co. als Halftimeshow-Performer antreten wird. In rechten Kreisen stieß diese Entscheidung auf Entsetzen, so auch in Reihen der von Charlie Kirk (†31) gegründeten Organisation " Turning Point USA " (TPUSA).

Charlie Kirk (†31) Organisation "Turning Point USA" veranstaltet eine eigene Super Bowl Halbzeitshow. © dpa/AP | John Locher

Die Rechtspopulisten von TPUSA kündigten an, aus Protest gegen Bad Bunny ihre eigene "All American"-Halbzeit-Show veranstalten zu wollen. "Künstler und Veranstaltungsdetails folgen in Kürze", hieß es auf den Social-Media-Kanälen.

Das Protest-Event solle "Glaube, Familie und Freiheit" feiern, heißt es auf der Website der 2012 von Kirk gegründeten erzkonservativen, studentischen Organisation.

Als Ende September bekannt wurde, dass Bad Bunny - einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Musiker der Welt - im Finale der aktuellen NFL-Saison die Halbzeitshow performen würde, war der Aufschrei unter Kirk- und Trump-Anhänger groß.

Der US-Präsident selbst bezeichnete die Wahl als "absolut lächerlich", gab zeitgleich aber zu: "Ich habe noch nie von ihm gehört." Auch weitere Vertreter der republikanischen Regierung kritisierten Bad Bunny, der vor allem auf Spanisch singt und rappt und sich deutlich gegen Trumps Politik ausspricht.