Super-Bowl-Revanche geglückt: Seahawks besiegen Patriots im NFL-Finale
Santa Clara (USA) - Darauf mussten die Seahawks-Fans elf Jahre warten! Die Revanche nach dem Ein-Yard-Trauma aus 2015 ist geglückt: Seattle ist neuer Super-Bowl-Champion, nachdem sie in der Nacht auf Montag die New England Patriots besiegen konnten. 29:13 (9:0) stand es am Ende für die Vögel.
Die Partie war vor allem eine Defense-Schlacht. Die schon vor dem Spiel hoch favorisierten Seahawks hatten sichtlich Probleme, die Patriots-Verteidigung auszuhebeln.
In der ersten Halbzeit schafften sie es kein einziges Mal in die Endzone, kamen jedoch dreimal in Field-Goal-Reichweite. So schafften sie es zumindest mit 9:0 in die Pause.
Die Patriots hingegen kamen noch nicht einmal bis in diese Sphären und hatten es vor allem ihrem Cornerback Christian Gonzalez zu verdanken, dass sie nur einstellig zurücklagen.
Nach der NFL-Halbzeit-Show mit Bad Bunny (31) – unterstützt von Lady Gaga (39) und Ricky Martin (54) – ging es ähnlich weiter. Beide Defenses gaben den Ton an – die Seattle-Offense war jedoch hier und da etwas erfolgreicher mit der Gegenwehr.
Vor allem die Offense-Line aus New England wurde immer wieder überrannt und so musste Patriots-Quarterback Drake Maye unnötig oft entweder panisch weglaufen – oder entsprechend Sacks einstecken. Kein anderer Quarterback wurde jemals in der Post-Season öfter in den Boden eingearbeitet, als er.
Erster Touchdown erst im letzten Quarter – dann folgten aber einige
Die Hawks bauten im dritten Quarter mit einem weiteren Field Goal die Führung auf.
Durch einen weiteren Sack inklusive Fumble stand Seattle dann zu Beginn des letzten Spielabschnitts kurz vor der Endzone.
Mit 13:24 Minuten Restzeit sollte schließlich der erste Touchdown des 60. Super Bowls – und die Vorentscheidung – bejubelt werden.
Aus 16 Yards warf Seattle-QB Sam Darnold auf den völlig freien AJ Barner. Mit Zusatzpunkt also 19:0. Dann aber der Hoffnungsschimmer: Wenige Minuten später fing Mack Hollins einen 35-Yards-Pass zum 19:7. Sollte alles noch einmal kippen?
Mitnichten. Mit ihrem 22:7-Kick erreichten die Seahawks immerhin auch den Rekord für die meisten Field Goals in einem Super Bowl. Auf beiden Seiten wurde zwar weiter gepunktet, das war allerdings alles nur noch Kosmetik.
War es anfangs noch spannend, wurde im finalen Abschnitt das Level der Seahawks zunehmend deutlicher. Und damit ist ihnen die Revanche von vor elf Jahren gelungen – und Seattle ist zum zweiten mal in seiner Geschichte Super-Bowl-Champion.
