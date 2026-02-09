Super-Bowl-Revanche geglückt: Seahawks besiegen Patriots im NFL-Finale

Santa Clara (USA) - Darauf mussten die Seahawks-Fans elf Jahre warten! Die Revanche nach dem Ein-Yard-Trauma aus 2015 ist geglückt: Seattle ist neuer Super-Bowl -Champion, nachdem sie in der Nacht auf Montag die New England Patriots besiegen konnten. 29:13 (9:0) stand es am Ende für die Vögel.

Schaffte im vierten Quarter den ersten Touchdown des Spiels: AJ Barner feiert den Ausbau der Führung. © JOSH EDELSON / AFP

Die Partie war vor allem eine Defense-Schlacht. Die schon vor dem Spiel hoch favorisierten Seahawks hatten sichtlich Probleme, die Patriots-Verteidigung auszuhebeln.

In der ersten Halbzeit schafften sie es kein einziges Mal in die Endzone, kamen jedoch dreimal in Field-Goal-Reichweite. So schafften sie es zumindest mit 9:0 in die Pause.

Die Patriots hingegen kamen noch nicht einmal bis in diese Sphären und hatten es vor allem ihrem Cornerback Christian Gonzalez zu verdanken, dass sie nur einstellig zurücklagen.

Nach der NFL-Halbzeit-Show mit Bad Bunny (31) – unterstützt von Lady Gaga (39) und Ricky Martin (54) – ging es ähnlich weiter. Beide Defenses gaben den Ton an – die Seattle-Offense war jedoch hier und da etwas erfolgreicher mit der Gegenwehr.

Vor allem die Offense-Line aus New England wurde immer wieder überrannt und so musste Patriots-Quarterback Drake Maye unnötig oft entweder panisch weglaufen – oder entsprechend Sacks einstecken. Kein anderer Quarterback wurde jemals in der Post-Season öfter in den Boden eingearbeitet, als er.