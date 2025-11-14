US-Musikerin auf Wolke 7: "Habe neuen Grund, beste Version meiner selbst zu sein"

New York (USA) - Freudige News aus der Rapperszene: Die US-Musikerin Cardi B (33) ist zum vierten Mal Mutter geworden.

Cardi B (33) ist erneut Mama geworden. © Jason Koerner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dies verkündete die "WAP"-Sängerin am Donnerstag auf ihrem Instagram-Account. "Mein Leben bestand immer aus verschiedenen Kapiteln und verschiedenen Jahreszeiten", schrieb sie zu einem Video, auf dem sie zu ihrem Hit "Hello" tanzt.

Nun sei ein neues Kapitel für sie angebrochen, führte sie weiter aus: Nicht nur habe sie ein neues Album und somit neue Musik in die Welt gebracht - sondern auch ihr kleines Baby.

"Und somit habe ich einen neuen Grund, die beste Version meiner selbst zu sein. Einen Grund mehr, mich mehr als alles andere und jeden anderen zu lieben, damit ich meinen Babys weiterhin die Liebe und das Leben geben kann, das sie verdienen."

Mehr Details rund um ihr Neugeborenes gab sie ihren Fans vorerst nicht preis. TMZ berichtete derweil, dass der kleine Junge bereits vergangene Woche zur Welt kam.