US-Musikerin auf Wolke 7: "Habe neuen Grund, beste Version meiner selbst zu sein"
New York (USA) - Freudige News aus der Rapperszene: Die US-Musikerin Cardi B (33) ist zum vierten Mal Mutter geworden.
Dies verkündete die "WAP"-Sängerin am Donnerstag auf ihrem Instagram-Account. "Mein Leben bestand immer aus verschiedenen Kapiteln und verschiedenen Jahreszeiten", schrieb sie zu einem Video, auf dem sie zu ihrem Hit "Hello" tanzt.
Nun sei ein neues Kapitel für sie angebrochen, führte sie weiter aus: Nicht nur habe sie ein neues Album und somit neue Musik in die Welt gebracht - sondern auch ihr kleines Baby.
"Und somit habe ich einen neuen Grund, die beste Version meiner selbst zu sein. Einen Grund mehr, mich mehr als alles andere und jeden anderen zu lieben, damit ich meinen Babys weiterhin die Liebe und das Leben geben kann, das sie verdienen."
Mehr Details rund um ihr Neugeborenes gab sie ihren Fans vorerst nicht preis. TMZ berichtete derweil, dass der kleine Junge bereits vergangene Woche zur Welt kam.
Mit diesem Instagram-Beitrag verkündete Cardi B die Geburt ihres Sohnes
Rapperin Cardi B geht wieder auf Welt-Tournee
Es ist bereits das vierte Kind der Musikerin. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Offset (33, "Open It Up") hat sie schon die Töchter Kulture (7) und Blossom (1) sowie Sohnemann Wave (3).
Ihren jüngsten Sprössling durfte sie nun gemeinsam mit Stefon Diggs (31) auf der Welt willkommen heißen. Cardi B und der NFL-Sportler wurden erstmals zusammen im Oktober 2024 gesichtet und machten ihre Beziehung im Mai dieses Jahres auf der Met-Gala offiziell.
Auch Diggs selbst ist bereits Vater. Im Jahr 2016 kam die kleine Nova zur Welt.
Nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes wolle Cardi sich nun wieder mehr ihrer Musik und den Fans widmen: Die Künstlerin geht 2026 nämlich auf ihre große "Little Miss Drama Tour".
Titelfoto: Jason Koerner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP