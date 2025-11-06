Zurück in Berlin: Hier steigen die NFL-Partys zum "German Game" am Wochenende!

Nach 1994 kehrt die NFL nach Berlin zurück. Mit unzähligen Partys wird das erste Saison-Spiel der Geschichte gefeiert. Wir sagen euch die Hotspots.

Von Marco Schimpfhauser

Berlin - Football-Deutschland schaut an diesem Wochenende auf diese Stadt: Seit 1994 findet erstmals Mal wieder eine NFL-Partie in Berlin statt. Mit einer Premiere: Damals waren es Vorbereitungsspiele, 2025 wird es das erste reguläre Saisonspiel sein.

Wem klatscht Colts-Maskottchen "Blue" in Berlin Sahnetorten ins Gesicht? © ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Im Sommer dachten wir noch alle: na ja, Indianapolis gegen Atlanta. Könnte besser sein. Zur Saison-Halbzeit kann man jetzt sagen: yes, Indianapolis gegen Atlanta! Dass die Colts die komplette Liga so rasieren, hatte wohl niemand zum Saisonstart auf seinem Bingo-Zettel. Auf der anderen Seite die Falcons, die zwar "nur" im Play-off-Rennen sind, aber einen enormen Entwicklungssprung zeigen. NFL Das schnelle Ende des Cam Skattebo: Diese Verletzung schockte NFL-Fans aller Lager Zwei extrem motivierte Teams treffen also am Sonntag aufeinander. TAG24 wird live für Euch aus dem Olympiastadion tickern. Und wie wir die NFL und die engagierten Fans kennen, passiert sehr viel mehr als nur dieses Spiel. Vorweg: Auf den offiziellen Verkaufsportalen gibt es noch (Stand: Donnerstagvormittag) über 600 Tickets für das Spiel. Die höheren Preise – im Vergleich zu München und Frankfurt – sind für viele Beobachter der Grund. Viel Spaß damit, liebe Reseller.

Sahnetorten-Maskottchen, DJs und Cheerleader am Potsdamer Platz

Am Brandenburger Tor ist bereits der Kunstrasen ausgerollt. Hier können sich Fans im Flag Football ausprobieren. © Jordan Raza/dpa Werfen wir nun einen Blick in die Runden, wo die Fans – mit oder ohne Ticket – etwas erleben können. Alles aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, aber auf jeden Fall sollte man am Potsdamer Platz vorbeischauen. Dort hat Indianapolis ihre Fan-Base und H.P. Baxxter (61) gibt sich als "Maria, I like it loud"-Sänger – was die Touchdown-Hymne der Colts ist – die Ehre. NFL Seine letzte Bitte wird nicht erhört: NFL-Star stirbt mit nur 41 Jahren Das – und ja, das Wortspiel ist gewollt – Sahnetorten-Team-Maskottchen "Blue" und die Colts Cheerleader sind ebenfalls vor Ort. Weitere Stars, Spieler und DJs findet Ihr übersichtlich auf der Colts-Website. Ebenfalls kostenlos und öffentlich zugänglich sind die Veranstaltungen rund um das Falcons-Fan-Haus im zweiten Stock des Fotografiska Berlin. Wer mehr Infos zu Maskottchen, Cheerleader und "Dirty Bird Fan Walk" haben will, findet diese auf deren Homepage.

Freibeuter übernehmen mit Super-Bowl-Champ Dönerbude