15.000 Fans beim Endspiel! So heiß wird der große "German Bowl"

Am 14. Oktober steigt in Essen der German Bowl. TAG24 ist offizieller Sponsor dieses Events und jetzt kam es in Berlin zum ersten "Kick-Off".

Von Oliver Weinhold

Berlin/Essen - Den 14. Oktober sollten sich alle Fans des American Football hinter die Ohren schreiben. In Essen, genauer in dem Stadion an der Hafenstraße, findet der German Bowl 2023 um die deutsche Football-Meisterschaft statt. TAG24 ist Streaming-Partner des German Bowl 2023. © screenshot/gfl-bowl Diese Woche bekam die TAG24-Redaktion in Berlin Besuch von Fuad Merdanovic (58), Präsident des American Football Verbands Deutschland (AFVD). Er traf sich mit Vertretern der Vertriebsabteilung zur offiziellen "Trikotübergabe" hinsichtlich des German Bowls am 14. Oktober. TAG24 unterstützt das Finale der GFL als Streamingpartner. Der German Bowl sollte eigentlich in Frankfurt ausgetragen werden. Wegen Unstimmigkeiten zwischen dem alten Präsidenten Robert Huber und der neuer Führungsetage findet das Finale in Essen statt.

Fuad Merdanovic, der seit Ende letzten Jahres die Zügel beim Dachverband der deutschen Footballer in der Hand hat, zeigte sich voller Vorfreude auf das anstehende Großereignis. "Stand jetzt haben wir schon um die 4.000 Tickets für das Endspiel verkauft. Am Ende rechnen wir mit 12.000 bis 15.000 Zuschauern", sagte er zu TAG24. Diese Moderatoren kommentieren den German Bowl Fuad Merdanovic verteilte fleißig Geschenke, hier an Melanie Siegel, Senior Sales Officer bei TAG24. © privat Am 14. Oktober gibt es am 12 Uhr die große Pre-Game-Show vor dem Stadion. Der Kampf um die deutsche Meisterschaft im Football wird von niemand geringeren als dem bekannten Duo Carsten Spengemann (50) und Roman Motzkus (53) kommentiert. Beide Experten, die unter anderem in den letzten Jahren zum ranNFL-Team gehörten, werden live aus dem Stadion berichten. Für all die, die nicht live mit vor Ort sein können, ist ein Stream bzw. eine Live-Übertragung vorgesehen, Sport1 sicherte sich die Übertragungsrechte. Neben Musik, Essen und diverser anderer Aktionen, werden im Vorfeld der Partie auch noch die Spieler und die Cheerleader geehrt. Zudem dürfen sich die Fans im Stadion über ein Flagfootball-Spiel freuen. Die Berliner TAG24-Redaktion bedankt sich für den herzlichen Austausch mit Fuad Merdanovic.

Titelfoto: privat