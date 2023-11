Touchdown Essen! Dieses Großereignis findet erneut im Ruhrgebiet statt

Essen - Das Finale der German Football League wird auch im kommenden Jahr an der Hafenstraße in Essen ausgetragen. Dafür hat sich der American Football Verband Deutschland jetzt entschieden.

Der sogenannte "German Bowl" wird am 12. Oktober 2024 im Stadion an der Hafenstraße in Essen-Bergeborbeck stattfinden. Auch das vergangene Finale der GFL wurde bereits in Essen ausgetragen.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit dem GFL Bowl 2023 im Stadion an der Hafenstraße die Verantwortlichen und Fans vom Austragungsort überzeugen konnten. Das Finale auch in 2024 in unserem Stadion haben zu dürfen ist großartig und ich fiebere dem – auch ganz persönlich – schon entgegen. Ich würde sagen: Touchdown für Essen!", so Dirk Miklikowski, Geschäftsführer des Betreibers GVE in einer Pressemitteilung des AFVD.

Und auch Tickets für das Event im kommenden Jahr gibt es schon zu kaufen. Ermäßigt kosten diese 20 Euro, regulär 25 Euro.