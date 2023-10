Tragischer Todesfall: Football-Talent (15) bricht beim Training zusammen und stirbt

Elijah-Jay Mariano Rivera (†15) träumte von einer Karriere in der NFL, fand aber viel zu früh den Tod bei dem, was er liebte: American Football. © Screenshot/GoFundMe

Der Teenager verstarb auf tragische Art und Weise an dem Ort, der ihm so viel Lebensfreude bescherte: dem American-Football-Feld.

Rettungskräfte versuchten am Dienstagnachmittag noch verzweifelt, das junge Leben des Schülers zu retten, doch vergeblich.

"Liebe WPS-Familien, mit äußerst schwerem Herzen sende ich diese Mitteilung an unsere WPS-Community. Heute Nachmittag verlor einer unserer Schüler, Elijah-Jay Mariano Rivera während des Trainings das Bewusstsein. Er nahm weder an Football-Übungen noch Zweikämpfen teil. Rettungskräfte und der Polizeidienst von Windsor trafen vor Ort ein und begannen mit der Wiederbelebung", heißt es in einem internen Brief der Schule, wie "Hartford Courant" berichtet.

Der Junge sei anschließend mit seinen Eltern, die schnell benachrichtigt worden waren, in ein Krankenhaus gebracht worden. Doch den Ärzten gelang es nicht mehr, den 15-Jährigen zurück ins Leben zu holen.