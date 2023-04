Tragischer Verlust: Football-Star Chris Smith mit nur 31 Jahren verstorben

Football-Star Chris Smith (†31) ist tot. Das gab die NFL via Twitter bekannt. © Montage: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP, Screenshot Instagram/98chrissmith

Dies gab der NFL-Vertreter Drew Rosenhaus (56) via Twitter bekannt. "Ruhe in Frieden, Chris. Wir werden dich vermissen", schrieb er und wandte sich dabei auch an die Angehörigen des Sportlers: "Beileid an seine Familie, Freunde und Nahestehende."

Auch Kollegen von Smith meldeten sich in den sozialen Netzwerken zu Wort. So schrieb Shaq Lawson (28), Verteidiger bei den Buffalo Bills: "Ich bete für die Familie von Chris Smith. Es tut weh."

Chief David Njoku (26), Spieler bei den Cleveland Browns, beschrieb ihn auf Twitter als "Bruder für alle" mit einer "so freundlichen Seele". Für ihn sei die Todes-Nachricht "herzzerreißend" gewesen.

Warum Smith bereits im Alter von 31 Jahren starb, ist bislang nicht bekannt.