Vater gibt Tod seines Sohnes bekannt: Ex-NFL-Profi stirbt mit nur 35 Jahren

Glendale (Arizona, USA) - Die Football -Welt trauert um Josh Mauro! Der Ex-NFL-Profi ist mit gerade einmal 35 Jahren verstorben.

Der frühere Football-Defensivspieler Josh Mauro starb im Alter von nur 35 Jahren. © IMAGO / Icon Sportswire

Bekannt wurde die traurige Nachricht durch seinen Vater, der sich via Facebook an die Öffentlichkeit wandte: "Mit vielen Tränen und gebrochenem Herzen, aber fest verankert in der unerschütterlichen Gewissheit, dass unser geliebter Josh Mauro nun geheilt und neu geschaffen ist - in der Gegenwart des Herrn -, bitten wir demütig um Ihre Gebete, während unsere Familie den schmerzlichen Verlust unseres wunderbaren Sohnes, Bruders, Onkels, Enkels und Freundes durchleidet", schrieb er.

Schon am vergangenen Donnerstag sei der ehemalige Arizona-Cardinals-Defensivspieler gestorben, wie sein Vater weiter mitteilte. Zu den Umständen des Todes äußerte er sich nicht.

Zum Abschluss seines Posts schrieb er: "Der Herr war uns in dieser unvorstellbaren Zeit eine Stütze. Eure Gebete um weitere Kraft und Trost bedeuten uns mehr, als Worte jemals ausdrücken könnten."