Vater gibt Tod seines Sohnes bekannt: Ex-NFL-Profi stirbt mit nur 35 Jahren
Glendale (Arizona, USA) - Die Football-Welt trauert um Josh Mauro! Der Ex-NFL-Profi ist mit gerade einmal 35 Jahren verstorben.
Bekannt wurde die traurige Nachricht durch seinen Vater, der sich via Facebook an die Öffentlichkeit wandte: "Mit vielen Tränen und gebrochenem Herzen, aber fest verankert in der unerschütterlichen Gewissheit, dass unser geliebter Josh Mauro nun geheilt und neu geschaffen ist - in der Gegenwart des Herrn -, bitten wir demütig um Ihre Gebete, während unsere Familie den schmerzlichen Verlust unseres wunderbaren Sohnes, Bruders, Onkels, Enkels und Freundes durchleidet", schrieb er.
Schon am vergangenen Donnerstag sei der ehemalige Arizona-Cardinals-Defensivspieler gestorben, wie sein Vater weiter mitteilte. Zu den Umständen des Todes äußerte er sich nicht.
Zum Abschluss seines Posts schrieb er: "Der Herr war uns in dieser unvorstellbaren Zeit eine Stütze. Eure Gebete um weitere Kraft und Trost bedeuten uns mehr, als Worte jemals ausdrücken könnten."
NFL-Team Arizona Cardinals reagiert bestürzt über Tod von Ex-Profi Mauro
Der frühere Defensive End hatte seine NFL-Laufbahn 2014 bei den Cardinals begonnen. Über die Stationen New York Giants (2018) sowie Oakland Raiders (2019) und Jacksonville Jaguars (2020) führte ihn sein Weg zurück nach Arizona, wo der gebürtige Brite schließlich auch seine Karriere beendete.
Die Cardinals reagierten entsprechend emotional auf die Nachricht von seinem Tod. In einem Statement schrieb die US-Franchise: "Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. Unser herzliches Beileid gilt jedem, der diesen schweren Verlust betrauert."
Titelfoto: IMAGO / Icon Sportswire