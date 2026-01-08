Die NFL-Play-offs starten: Welche AFC-Teams sind top, welche sind nur Freilose?

USA - Am Samstag starten die Play-offs der NFL. 14 Teams – drei Wochen – ein Ziel: der Super Bowl . Und ich werfe meine bei Wish bestellte Kristallkugel an und sage euch: Diese Teams sind top, diese sind Flop.

Opa will's wissen: Mit 42 Jahren ist Aaron Rodgers von den Pittsburgh Steelers der älteste Spieler im aktuellen Super-Bowl-Rennen. © Joe Sargent / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Da in den beiden Unterligen AFC und NFC die jeweils besten Teams eine Woche spielfrei bekommen, werfen wir nur auf die zwölf Wild-Card-Teams ein Auge.

Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks lassen wir in dieser Woche noch komplett raus. Und: Wir starten heute nur in der AFC. Die NFC bekommt Ihr ab Freitagmorgen serviert. Fangen wir also an:

Platz 6: Pittsburgh Steelers – QB Aaron Rodgers allein kann dieses Team, dass durch eine fast schon verbotene Portion Glück überhaupt in den Play-offs steht, nicht tragen. Zu viele Fragezeichen an zu vielen Baustellen.

Platz 5: L.A. Chargers – Die Offense-Line ist löchrig, wie ein Schweizer Käse. Wer in der vergangenen Woche das Niners-Seahawks-Spiel gesehen hat, weiß, was eine kaputte Offense für Folgen hat. Und sie müssen gegen New England ran. Nicht unmöglich – aber unwahrscheinlich. Sie müssen auf jeden Fall auf das Laufspiel setzen. Viele Punkte gibt es vermutlich nicht.

Platz 4: New England Patriots – Ein absolut rundes Team, vielleicht das Beste in der AFC. Könnte man meinen. Aber ihre Gegner waren auch nicht die Crème de la Crème der Liga.

Gegen die Chargers wird es in der Nacht auf Montag wohl noch reichen. Aber dann wird's eng für die einstigen Erfolgs-Abonnenten.