Die NFL-Play-offs starten: Welche AFC-Teams sind top, welche sind nur Freilose?
USA - Am Samstag starten die Play-offs der NFL. 14 Teams – drei Wochen – ein Ziel: der Super Bowl. Und ich werfe meine bei Wish bestellte Kristallkugel an und sage euch: Diese Teams sind top, diese sind Flop.
Da in den beiden Unterligen AFC und NFC die jeweils besten Teams eine Woche spielfrei bekommen, werfen wir nur auf die zwölf Wild-Card-Teams ein Auge.
Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks lassen wir in dieser Woche noch komplett raus. Und: Wir starten heute nur in der AFC. Die NFC bekommt Ihr ab Freitagmorgen serviert. Fangen wir also an:
Platz 6: Pittsburgh Steelers – QB Aaron Rodgers allein kann dieses Team, dass durch eine fast schon verbotene Portion Glück überhaupt in den Play-offs steht, nicht tragen. Zu viele Fragezeichen an zu vielen Baustellen.
Platz 5: L.A. Chargers – Die Offense-Line ist löchrig, wie ein Schweizer Käse. Wer in der vergangenen Woche das Niners-Seahawks-Spiel gesehen hat, weiß, was eine kaputte Offense für Folgen hat. Und sie müssen gegen New England ran. Nicht unmöglich – aber unwahrscheinlich. Sie müssen auf jeden Fall auf das Laufspiel setzen. Viele Punkte gibt es vermutlich nicht.
Platz 4: New England Patriots – Ein absolut rundes Team, vielleicht das Beste in der AFC. Könnte man meinen. Aber ihre Gegner waren auch nicht die Crème de la Crème der Liga.
Gegen die Chargers wird es in der Nacht auf Montag wohl noch reichen. Aber dann wird's eng für die einstigen Erfolgs-Abonnenten.
Bei vielen unter dem Radar: Hütet Euch vor den Raubkatzen
Platz 3: Buffalo Bills – Die Defense hat vor allem bei Laufspielen ordentlich Probleme, die man in einer Post-Season nicht mehr haben sollte.
Dafür hat man mit Josh Allen einen Quarterback, der öfter mal auf einem Superman-Heft zu schlafen scheint. Wenns eng wird, nimmt er selbst die Beine in die Hand und rennt los. Das weiß aber auch der Gegner: meine aktuelle Nummer 1.
Platz 2: Houston Texans – Eine unfassbare Defense. Allerdings hat das Team gegen Unterklasse-Mannschaften wie die Raiders immer wieder auch mal über Phasen schlecht ausgesehen.
Das könnte die Jungs ganz böse stolpern lassen. Warten wir mal ab, ob sie gleich zum Start in den Play-off-Modus schalten können.
Platz 1: Jacksonville Jaguars – Sehr ausgeglichen in allen Team-Bereichen, vor allem eine Defense, an der jeder Runningback verzweifeln könnte. Und jetzt kommt mein Hot Take: Jacksonville ist derart in sich ruhend, dass sie am Sonntag Buffalo aus den Play-offs kicken können. Oder besser: werden.
Halbzeit. Und? Hab ich Euer Team schon beleidigt? Oder seht Ihr es bislang ähnlich? Jetzt muss ich noch den Fans der NFC-Teams vors Schienbein treten. Zu finden in etwa 24 Stunden auf unserer NFL-Seite.
Titelfoto: Montage: MIKE CARLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP + JOE SARGENT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP